Precedentes y proyecciones

La Corte Suprema asumió el reclamo de Entre Ríos por fondos previsionales

Declaró su competencia originaria en una demanda por incumplimientos del Consenso Fiscal de 2017 para financiar cajas previsionales provinciales. Mientras tanto, Santa Fe aguarda una resolución de su litigio ante el máximo tribunal por la deuda acumulada y el corte de fondos para su Caja de Jubilaciones. Los casos de Córdoba y Buenos Aires.