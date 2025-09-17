Javier Milei cierra su agenda en Paraguay en el Congreso Nacional

El presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, cerrará este miércoles su agenda de actividades en Paraguay, la cual inició este martes.
Previamente habrá reunión con el presidente paraguayo Santiago Peña.
Luego de reunirse con el presidente Santiago Peña brindará este miércoles un discurso en la Sesión de Honor del Congreso Nacional de Paraguay a los legisladores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de ese país.
La actividad comenzará a las 10:30 horas y por parte de la Agencia de Seguridad de la Policía Nacional de Paraguay se indicó que se montará un operativo especial.
Este martes, el mandatario argentino brindó un discurso en la edición paraguaya de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). “Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica, hace décadas abrazaron las ideas de la libertad, terminaron con la inflación y no han dejado de crecer en los últimos 20 años”, expresó el libertario.
Los elegidos a los vecinos fueron acompañados de críticas a su país: “Incrementó exportaciones y creó empleo privado. Dejó de ahogar al sector privado. En Argentina hicimos lo opuesto”.
En la misma jornada, el presidente Milei fue recibido por Santiago Peña, en la casa de gobierno Palacio de López de la ciudad de Asunción. Por la tarde también participó de la 18° edición del Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), y disertó frente a unos 1.500 jóvenes.
Tras completar sus actividades en suelo guaraní, regresará a Argentina, donde la oposición prepara una sesión para voltear en Diputados los vetos a la ley del Garrahan y de financiamiento universitario, en medio de lo que será una multitudinaria protesta en las inmediaciones del Parlamento.
