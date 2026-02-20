Un paquete explotó en la Escuela de Gendarmería y dejó cuatro heridos

Una explosión ocurrió este viernes durante la siesta en el piso 11 del edificio donde funciona la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Grl Br D Manuel María Calderón, sobre Avenida Paseo Colón al 500, a metros de la intersección con México, en el barrio porteño de Monserrat.
De acuerdo con la reconstrucción oficial citada por distintos medios, personal de la fuerza abrió un paquete que había ingresado hacía unos cuatro meses y se encontraba resguardado en el el lugar.
Cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas fueron efectivos que debieron ser trasladados al Hospital Argerich. El operativo demandó una evacuación, delimitación del perímetro y peritajes en el edificio.
Traslados y controles
El saldo fue de cuatro efectivos asistidos. Dos de ellos sufrieron quemaduras y fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich. Un tercero quedó bajo control clínico, mientras que el cuarto recibió oxígeno. Según las autoridades, están fuera de peligro.
Dos efectivos fueron trasladados al Hospital Argerich; el operativo incluyó evacuación, perímetro y peritajes. Foto: Camila Godoy / La Nación.
En el lugar trabajaron también Policía de la Ciudad y Bomberos, con un despliegue que obligó a cortar y ordenar la circulación sobre la traza de Paseo Colón.
Se investiga
Junto al paquete que detonó había otras dos encomiendas que no se abrieron por precaución. Fueron examinadas por especialistas y, de acuerdo con las primeras inspecciones, no contenían explosivos.
El operativo incluyó perímetro preventivo, evacuación y el trabajo de la División de Explosivos y brigadas de rescate de la Policía Federal Argentina, mientras se buscaba descartar la presencia de otros artefactos y avanzar sobre el origen del envío.
En el lugar estuvo la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y también se informó la presencia de los jefes de la fuerza, entre ellos Claudio Miguel Brilloni y Luis Alejandro Rolle, mientras las actuaciones quedaban en manos de los investigadores.