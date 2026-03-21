Final feliz en Córdoba: el relato de los policías que hallaron a la nena de 2 años
En un operativo que movilizó a toda la provincia, efectivos policiales localizaron a Esmeralda que había desaparecido de su hogar. El hallazgo se produjo en una zona de matorrales, donde la menor se encontraba asustada y rompió en llanto al ver a sus rescatistas.
Buscaban desesperadamente a Esmeralda Pereyra López en Cosquín y fue encontrada en La Falda.
La desesperación que mantuvo en vilo a los vecinos de Córdoba durante las últimas horas se transformó en un suspiro de alivio colectivo. Tras un intenso despliegue que combinó rastrillajes terrestres, drones y la colaboración de la comunidad, las fuerzas de seguridad lograron dar con el paradero de la nena de 2 años que era intensamente buscada.
En diálogo con medios nacionales Lucas Badra, promovido de agente a cabo, y Franco Cabrera, ascendido de sargento a sargento primero, relataron el momento del hallazgo y brindaron algunos detalles de fue el operativo.
La niña fue encontrada en una zona de vegetación densa, alejada de su vivienda.
El momento del hallazgo
El operativo de búsqueda, que no cesó durante la madrugada, dio sus frutos en las primeras horas de este sábado. “En horas de la madrugada, con Franco habíamos decidido en conjunto seguir buscando a lo que es E. La verdad que nos pusimos en el papel de padre, de tío. Sabíamos lo mal que lo estaba pasando la familia, un país entero la estaba buscando, así que no lo dudamos y nos quedamos”.
La niña fue encontrada en una zona de vegetación densa, alejada de su vivienda, un escenario que aumentaba la preocupación de los investigadores debido a las bajas temperaturas y los riesgos del terreno.
“Al ver salir a la niña del monte, quedamos paralizados. No lo podía creer. No estaba seguro si era ella. Era algo parecido de película. Inmediatamente me bajé de la moto. La niña estaba llorando, la abracé, la puse en mi hombro y ahí se tranquiliza. Ahí es cuando Franco llega, se baja de la moto y nos miramos y no lo podíamos creer”, contaron.
“Estábamos trabajando con directivas expresas de la superioridad. Nos habían marcado un lugar donde habían trabajado los perros. Así que nos desplazamos cuatro motocicletas al lugar y ahí, centímetro a centímetro, metro a metro, con golpes de sirena, bocina y gritos con el nombre de la nena, del monte tupido apareció”, contó el oficial.
“Fue una una desesperación. Nos arrodillamos, nos quebramos porque se nos cruzaron mil cosas por la cabeza, de la familia de ella, la familia nuestra. Todo el equipo que teníamos trabajando atrás como Bomberos, gente de otras dependencias de la policía de Córdoba que realmente hicieron un esfuerzo enorme”, continuó con su relato.
"Estaba llorando, fue un momento de muchísima emoción para todos nosotros", dijeron.
"Un alivio para toda la comunidad"
Fuentes vinculadas al operativo destacaron la celeridad con la que se activaron los protocolos de búsqueda de menores.“Fue un momento muy emocionante ver llegar a la familia. Descendieron del vehículo, se acercaron a donde estábamos nosotros. Estaban muy emocionados, un llanto total al recibir a la niña. Era algo de no creer, era una locura lo que estábamos viviendo”, dijo.explicaron.
Tras el rescate, la menor fue trasladada a un centro asistencial cercano para realizarle los chequeos de rutina y constatar su estado general. Según los primeros informes médicos, se encuentra estable, aunque permanecerá bajo observación para descartar cualquier cuadro de deshidratación o hipotermia leve producto del tiempo que pasó a la intemperie.
Si bien la prioridad absoluta era encontrar a la niña sana y salva, ahora la Justicia busca determinar las circunstancias exactas por las cuales la menor se alejó de su domicilio. Los peritos trabajan en el lugar del hallazgo y se espera que en las próximas horas se tomen testimonios al entorno familiar para reconstruir la cronología del hecho.
"El trabajo coordinado fue clave para este desenlace", dijeron desde la cúpula policial cordobesa, resaltando la importancia de la denuncia inmediata ante este tipo de desapariciones.
Este caso vuelve a poner de manifiesto la importancia crítica de las primeras horas de búsqueda en situaciones de desaparición de menores. La eficacia del protocolo y la sensibilidad de los agentes permitieron que, hoy, una familia vuelva a estar unida, cerrando un capítulo que, afortunadamente, no terminó en tragedia.