El relato del encuentro

Final feliz en Córdoba: el relato de los policías que hallaron a la nena de 2 años

En un operativo que movilizó a toda la provincia, efectivos policiales localizaron a Esmeralda que había desaparecido de su hogar. El hallazgo se produjo en una zona de matorrales, donde la menor se encontraba asustada y rompió en llanto al ver a sus rescatistas.