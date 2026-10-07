El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, junto al intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, destacó que la localidad contará con uno de los centros de monitoreo más importantes del territorio entrerriano.
Gualeguaychú suma tecnología de alerta temprana para prevenir crecidas y mitigar el impacto de El Niño
La Policía provincial capacitará al personal municipal en el manejo de tecnología de alerta temprana para mitigar posibles crecidas en la ciudad del sur.
Durante el anuncio, el mandatario provincial valoró el trabajo que lleva adelante Defensa Civil del municipio y detalló la incorporación de cuatro sensores de alerta temprana que permiten anticiparnos una semana a posibles crecidas, una herramienta clave para la prevención ante inclemencias climáticas.
En la misma línea, el gobernador señaló que «a la naturaleza no le vamos a ganar nunca, pero desde el Estado sí podemos trabajar para minimizar y amortiguar el impacto del Fenómeno El Niño», y confirmó que avanza la coordinación junto al jefe comunal y el Ministerio de Seguridad para poner en marcha las instalaciones a la brevedad.
Qué alcances tendrá la capacitación
Por su parte, el intendente Mauricio Davico explicó que personal provincial llegará próximamente a Gualeguaychú para instruir a los operarios del centro de monitoreo, en un esquema de formación articulado entre la Policía de Entre Ríos y agentes municipales.
«Es muy importante la capacitación profesional de la Policía de la provincia, que es personal especializado en el tema, para formar al personal municipal», sostuvo Davico. Asimismo, recordó que la concreción de este espacio responde a una directiva del gobernador establecida al momento de firmar el convenio, fundamentada en la relevancia de Gualeguaychú como ciudad turística y en la seguridad de sus habitantes.
Qué equipamiento técnico incorporó el convenio
La iniciativa se formalizó a través de un convenio marco firmado entre el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, mediante la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, y el municipio de Gualeguaychú. El acuerdo busca fortalecer el sistema de alerta local y ampliar la disponibilidad de datos para evaluar escenarios de riesgo hídrico frente a los efectos del Fenómeno El Niño.
Como parte de la entrega, la provincia proveyó cuatro medidores de nivel de agua con tecnología ultrasónica, acompañados por paneles solares, baterías y los componentes necesarios para asegurar la autonomía operativa y la transmisión remota de datos.
Dónde serán instalados los nuevos sensores
Los cuatro dispositivos técnicos se colocarán en puntos estratégicos de la cuenca:
- Las Piedras
- El puente El Cinto
- La toma de agua
- El arroyo Gualeyán
Esta ampliación de la red permitirá un seguimiento más preciso de las variaciones fluviales. En tanto, la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias aportará asistencia técnica para la instalación, configuración e integración de los equipos a la red existente, además de coordinar la capacitación de los operarios municipales.