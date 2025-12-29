Varias localidades comprometidas

Inundaciones en Corrientes: más de 400 evacuados y estado de emergencia en San Luis del Palmar

Un temporal sin precedentes desbordó la capacidad de drenaje, provocando evacuaciones masivas y calles intransitables. La paralización de obras de dragado y el desborde de un riachuelo local agravaron la situación de emergencia, intensificando el estancamiento del agua en la región.