Inundaciones en Corrientes: más de 400 evacuados y estado de emergencia en San Luis del Palmar
Un temporal sin precedentes desbordó la capacidad de drenaje, provocando evacuaciones masivas y calles intransitables. La paralización de obras de dragado y el desborde de un riachuelo local agravaron la situación de emergencia, intensificando el estancamiento del agua en la región.
Equipos de Gendarmería Nacional, Prefectura y la Policía Provincial trabajan en conjunto con Defensa Civil para asistir en las zonas afectadas.
La provincia de Corrientes enfrenta una situación crítica tras un temporal de lluvias que superó los 300 mm en apenas dos días, un volumen que multiplicó la capacidad de drenaje natural y artificial en varias localidades, especialmente en San Luis del Palmar. Ante el impacto, las autoridades declararon el estado de emergencia municipal y desplegaron un operativo de asistencia para los afectados.
El intendente Néstor René Buján describió la magnitud de la tormenta como “extraordinaria” y señaló que los desbordes comprometen tanto áreas urbanas como rurales, generando calles intransitables, anegamientos en barrios y una movilidad reducida en la región.
Un factor que contribuyó al agravamiento de la crisis fue el desbordamiento del riachuelo local, que terminó desbordando y afectando zonas que históricamente no se inundaban.
Evacuaciones y asistencia a los damnificados
Las autoridades municipales y provinciales activaron 12 centros de evacuación, donde actualmente se encuentran alojadas más de 310 personas pertenecientes a 79 familias que debieron abandonar sus hogares por el avance del agua. A esa cifra se suman unas 45 familias que optaron por autoevacuarse, lo que eleva a más de 400 los damnificados directos por la emergencia.
Un factor que contribuyó al agravamiento de la crisis fue el desbordamiento del riachuelo local, que terminó desbordando y afectando zonas que históricamente no se inundaban. Además, fuentes municipales indicaron que la paralización de una obra de dragado —detenida por un conflicto judicial— limita la capacidad de escurrimiento natural hacia el río Paraná, lo que intensifica el estancamiento del agua en áreas pobladas.
El jefe comunal también destacó que la lluvia no solo fue intensa, sino constante: aunque en algunos momentos el clima parecía mejorar, las precipitaciones regresaban con fuerza por la tarde, complicando aún más la respuesta y la capacidad de drenaje.
La emergencia por inundaciones en Corrientes pone en evidencia los desafíos que enfrentan las comunidades ante eventos climáticos extremos.
Alerta meteorológica y pronósticos
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por nuevas tormentas fuertes para los próximos días en la región, lo que genera preocupación entre los vecinos y autoridades locales. La continuidad de las lluvias representa un riesgo adicional para las zonas ya anegadas y podría incrementar aún más el número de evacuados si no mejora la situación climática.
La emergencia por inundaciones en Corrientes pone en evidencia los desafíos que enfrentan las comunidades ante eventos climáticos extremos: la necesidad de infraestructura adecuada, la coordinación interinstitucional en asistencia y la resiliencia de las familias afectadas. En San Luis del Palmar, donde miles de litros de lluvia obligaron a miles a dejar sus hogares, la prioridad es ahora garantizar asistencia inmediata y mitigar los daños mientras se vigilan futuras precipitaciones.