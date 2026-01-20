Alerta amarillo por tormentas fuertes en una provincia de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este martes.
El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de la provincia de Jujuy.
Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.