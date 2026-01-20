#HOY:

Alerta amarillo por tormentas fuertes en una provincia de Argentina

El sistema de avisos del Servicio Meteorológico Nacional afecta a la provincia de Jujuy.

El norte argentino bajo alerta. Crédito: Flavio Raina.El norte argentino bajo alerta. Crédito: Flavio Raina.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este martes.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de la provincia de Jujuy.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Alerta por tormentas fuertes

Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Jornada de lluvias en Argentina. Crédito: Manuel FabatíaImagen ilustrativa. Crédito: Manuel Fabatía

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN:

  • Evitar salir.
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
CLIMA EXTENDIDO
