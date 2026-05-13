Un inesperado episodio generó preocupación en la localidad salteña de El Quebrachal, donde trabajadores de un kiosco detectaron la presencia de una lampalagua de gran tamaño dentro de las inmediaciones del comercio. El hallazgo obligó a desplegar un operativo especial para retirar al reptil sin poner en riesgo a las personas.
Una boa constrictora generó alarma dentro de un kiosco en Salta
La aparición del ejemplar obligó a un operativo especial de rescate en un comercio de El Quebrachal, donde intervino personal de la Policía Rural para capturar al animal sin incidentes.
La situación ocurrió en un negocio ubicado sobre avenida San Martín, en El Quebrachal, provincia de Salta. Los empleados del kiosco advirtieron la presencia de una lampalagua, conocida científicamente como Boa constrictor occidentalis, y rápidamente dieron aviso a las autoridades.
El episodio generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona, debido al gran tamaño del reptil y al temor que suele despertar este tipo de especies.
El operativo
Tras la denuncia, efectivos de la División Policía Rural y Ambiental del Distrito de Prevención 5 llegaron al lugar para llevar adelante el procedimiento de rescate.
Mediante técnicas especializadas, el personal logró capturar al animal sin inconvenientes y sin provocar daños materiales en el comercio.
Posteriormente, la serpiente fue trasladada a una base operativa, donde quedó bajo observación para evaluar su estado de salud antes de definir su reubicación en un entorno natural adecuado.
Cómo actuar ante un hallazgo
La lampalagua es una serpiente constrictora no venenosa que habita distintas regiones del norte argentino, especialmente zonas de monte y áreas con abundante vegetación.
Aunque no posee veneno, puede alcanzar grandes dimensiones y ejercer una importante fuerza muscular, por lo que las autoridades remarcan que cualquier intervención debe quedar exclusivamente en manos de especialistas.
Desde los organismos de seguridad y control ambiental recomendaron no intentar capturar ni agredir a este tipo de animales y comunicarse de inmediato con la Policía, Defensa Civil o personal especializado para evitar accidentes.