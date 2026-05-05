Sudáfrica

Sacrificaron un cocodrilo y se llevaron el cuerpo para analizar si devoró a un empresario desaparecido

Al practicarle una necropsia al animal, las autoridades encontraron restos humanos en su interior, que ahora serán sometidos a estudios forenses para determinar si corresponden a los de Gabriel Batista, un hombre desaparecido en el río Komati.