Hazaña salvaje

Travesía extrema en Australia: nadó 55 kilómetros entre cocodrilos y rompió un récord

El protagonista de la historia es el nadador de ultradistancia Andy Donaldson. El desafío tuvo lugar en el río Ord, en un recorrido que estuvo marcado por el calor, las corrientes irregulares y la presencia de cocodrilos de agua dulce.