Inundaciones en Australia: advierten por la presencia de cocodrilos en calles y zonas urbanas

Las fuertes inundaciones que afectan a distintas zonas del norte de Australia generaron una situación tan peligrosa como inusual: la presencia de cocodrilos en áreas urbanas, calles y caminos que quedaron cubiertos por el agua.
Las intensas lluvias que afectan al norte de Australia provocaron evacuaciones y un fenómeno inesperado: la aparición de cocodrilos en áreas urbanas y carreteras. Las autoridades pidieron a la población evitar el contacto con el agua por el riesgo que representan estos animales.
Las fuertes inundaciones que afectan a distintas zonas del norte de Australia generaron una situación tan peligrosa como inusual: la presencia de cocodrilos en áreas urbanas, calles y caminos que quedaron cubiertos por el agua.
Las autoridades locales alertaron a la población sobre este riesgo adicional y recomendaron mantenerse alejados de las zonas inundadas mientras continúan las tareas de emergencia.
Las lluvias torrenciales de los últimos días provocaron el desborde de ríos y obligaron a evacuar a cientos de personas en regiones del Territorio del Norte y Queensland. En ese contexto, los equipos de rescate y seguridad comenzaron a detectar la presencia de estos reptiles en lugares donde normalmente no se los ve.
Las autoridades explicaron que las crecidas de ríos y canales permiten que los cocodrilos se desplacen con mayor facilidad hacia zonas nuevas. Cuando el nivel del agua sube, estos animales pueden recorrer largas distancias y terminar en calles, drenajes, campos o incluso cerca de viviendas.
Funcionarios de emergencia advirtieron que los reptiles podrían encontrarse prácticamente en cualquier lugar donde haya agua acumulada. “Hay cocodrilos absolutamente por todas partes”, alertó uno de los responsables del operativo, al pedir a los residentes que eviten ingresar a zonas inundadas.
El fenómeno ocurre porque las corrientes de agua conectan diferentes ecosistemas y facilitan el desplazamiento de los animales desde ríos o lagunas hacia zonas urbanizadas. En el norte australiano se estima que viven más de 100.000 cocodrilos de agua salada y de agua dulce, lo que aumenta la probabilidad de encuentros con personas cuando ocurren eventos climáticos extremos.
Las autoridades recordaron que estos reptiles pueden alcanzar varios metros de largo y que representan un riesgo serio para las personas, ya que son depredadores que pueden atacar si se sienten amenazados o si detectan movimiento en el agua.
Las inundaciones provocaron evacuaciones masivas en varias comunidades del Territorio del Norte. En algunos casos, pueblos completos debieron ser evacuados por precaución ante el rápido crecimiento del nivel de los ríos.
Una de las zonas más afectadas es la ciudad de Katherine, ubicada al sur de Darwin, donde el río alcanzó niveles que no se registraban desde finales de la década de 1990. Las crecidas inundaron viviendas, rutas y comercios, y obligaron a interrumpir servicios y actividades.
Además de los rescates realizados con helicópteros, embarcaciones y vehículos especiales, las autoridades habilitaron refugios temporales para las personas que debieron abandonar sus hogares. También se dispusieron ayudas económicas y asistencia para quienes perdieron bienes o sufrieron daños en sus viviendas.
En paralelo, las autoridades insistieron en que el mayor peligro no es solo el agua o la corriente de los ríos, sino también la presencia de animales salvajes que pueden desplazarse con las inundaciones.
Por eso, los equipos de emergencia reiteraron una recomendación clave: evitar nadar o caminar en aguas inundadas y mantenerse alejados de ríos, canales o caminos anegados hasta que las condiciones vuelvan a ser seguras.
Mientras continúan las lluvias y el monitoreo de los ríos, el norte de Australia enfrenta un escenario complejo en el que los efectos del clima extremo se combinan con riesgos naturales propios de la región. Entre ellos, uno de los más llamativos y peligrosos: la aparición de cocodrilos en lugares donde normalmente no deberían estar.