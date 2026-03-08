Fenómeno

Inundaciones en Australia: advierten por la presencia de cocodrilos en calles y zonas urbanas

Las intensas lluvias que afectan al norte de Australia provocaron evacuaciones y un fenómeno inesperado: la aparición de cocodrilos en áreas urbanas y carreteras. Las autoridades pidieron a la población evitar el contacto con el agua por el riesgo que representan estos animales.