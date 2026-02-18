Impactante video

Ataque mortal en Indonesia: un cocodrilo se devoró a una mujer que recolectaba almejas en un río

Una mujer de 35 años fue atacada por un cocodrilo de casi cuatro metros cuando recolectaba almejas en un río: el operativo sumó a vecinos, policía y ejército, y terminó con la recuperación del cuerpo y un pedido de prevención para evitar nuevos casos.