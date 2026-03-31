Terror en un hotel de Tailandia: una pareja de turistas despertó con una cobra negra sobre la cama

El descanso se rompió con un grito seco, de esos que no dejan dudas: en plena madrugada, una pareja de turistas que dormía en un hotel de Krabi, en Tailandia, advirtió que una serpiente se movía sobre la cama y que el animal había llegado a rozar el cuello de uno de ellos.
Según reconstruyó la publicación, el reptil era una cobra negra de cerca de un metro y medio. La reacción fue inmediata y desigual: quien sintió el movimiento saltó de la cama apenas entendió lo que estaba pasando, mientras su acompañante creyó en un primer momento que todo era una pesadilla.
La escena tuvo además un detalle todavía más inquietante. La serpiente no solo se desplazaba sobre el colchón, sino que emitía un siseo constante dentro del cuarto, un sonido que terminó de confirmar que el peligro estaba ahí, a pocos centímetros de los huéspedes.
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Todo quedó registrado en un video que más tarde se viralizó en redes sociales. En esas imágenes puede verse parte del operativo montado para encontrar al animal y retirarlo de la habitación, un procedimiento que terminó sin personas heridas, pero con una carga de tensión evidente de principio a fin.
La búsqueda dentro del cuarto
Tras el alerta, fue convocado un especialista en serpientes, que ingresó a la habitación y empezó a revisar el lugar con paciencia, moviendo muebles y siguiendo el sonido del siseo. En medio de esa búsqueda, una de las personas presentes incluso se subió a la cama para intentar divisar al reptil desde otra altura.
La cobra apareció finalmente en una grieta ubicada entre la pared y el suelo, parcialmente oculta. Allí estaba agazapada cuando el especialista logró detectarla y tomarla de la cola para sacarla por encima del colchón, dejando al descubierto tanto su tamaño como su agresividad.
Una vez expuesto, el animal desplegó la capucha y comenzó a moverse con violencia, incluso con intentos reiterados de morder a quien lo sostenía. Durante varios minutos, el hombre mantuvo el control del reptil mientras la cobra giraba la cabeza una y otra vez en dirección a su captor.
El episodio volvió a poner el foco en la relación cotidiana entre ciertas regiones de Tailandia y la fauna silvestre. Aunque la aparición de serpientes en espacios cerrados no es habitual, medios locales señalaron que las altas temperaturas y las alteraciones del hábitat pueden empujar a estos animales hacia zonas habitadas; en un destino como Krabi, marcado por la selva y la cercanía con entornos naturales, ese riesgo nunca desaparece del todo.