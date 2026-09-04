Sano y salvo

Encontraron en Córdoba a Mariano Martínez, el estudiante de La Plata que era buscado desde el lunes

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el joven de 21 años fue localizado sano y salvo este viernes. Había sido visto por última vez tras salir de la Facultad de Arquitectura de la UNLP.