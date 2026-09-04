La angustiosa incertidumbre para la familia y la comunidad académica llegó a su fin este viernes por la tarde. Mariano Martínez, el estudiante de 21 años de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que permanecía desaparecido desde el pasado lunes 31 de agosto, fue hallado sano y salvo en la ciudad de Córdoba.
Encontraron en Córdoba a Mariano Martínez, el estudiante de La Plata que era buscado desde el lunes
El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el joven de 21 años fue localizado sano y salvo este viernes. Había sido visto por última vez tras salir de la Facultad de Arquitectura de la UNLP.
La confirmación oficial fue brindada por el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien en conferencia de prensa detalló los alcances del operativo. "Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos: Mariano está bien y fue encontrado", remarcó el funcionario, llevando tranquilidad a sus allegados.
Un recorrido sospechoso y la alerta familiar
El joven de 21 años había sido visto por última vez al salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en La Plata. Tras dejar maquetas y trabajos prácticos a un compañero para su entrega, abandonó el predio universitario. En lugar de regresar a su domicilio, comenzó un trayecto hacia el norte del país que encendió todas las alarmas.
El momento de mayor tensión para sus familiares ocurrió cuando Mariano le envió un mensaje a su hermano de 19 años con la contraseña de acceso a su computadora personal. La familia interpretó inicialmente la señal como un gesto de despedida, por lo que radicó de inmediato la denuncia por paradero y la Justicia montó un seguimiento a través del rastreo de la tarjeta SUBE y la revisión de cámaras de seguridad en la terminal porteña de Retiro.
La pista del currículum y el trabajo en Córdoba
El giro determinante en la investigación se produjo cuando una comerciante del barrio Cofico, en la capital cordobesa, advirtió a la policía sobre la visita del muchacho a su local de sushi. El testimonio indicó que Mariano había concurrido el martes por la tarde para dejar una solicitud de empleo.
La empleada del comercio remarcó un detalle particular que le llamó la atención: el currículum impreso llevaba originalmente el nombre de otra persona, pero el joven tachó ese encabezado a mano y escribió sobre él su verdadero nombre, Mariano Martínez. Tras viralizarse la fotografía del universitario en redes y medios, los trabajadores del local corroboraron que los datos del documento y la foto coincidían plenamente con la persona que buscaban.
El estado del joven y los pasos a seguir
Con la prueba en video captada por las cámaras de seguridad del comercio, las fuerzas de seguridad montaron un patrullaje intensivo por la zona. Efectivos policiales lograron interceptar a Mariano en la vía pública, quien exhibió su documento nacional de identidad para ratificar su filiación de manera voluntaria.
Posteriormente, fue derivado a un centro médico asistencial para una evaluación clínica preventiva y puesto a resguardo con asistencia de equipos psicológicos, tal como había solicitado su madre. De acuerdo con las autoridades ministeriales, el joven se encontraba alimentado, en buen estado general de salud y manifestó haber viajado a la provincia por propia voluntad. Las autoridades policiales avanzan en el cierre administrativo de las actuaciones para informar de manera formal a la Justicia de la provincia de Buenos Aires.