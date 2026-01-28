#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Caída del consumo

Marixa Balli anunció cierre de locales: "Fue el peor año"

La es vedette y empresaria busca adaptarse a la recesión económica con una reestructuración estratégica de su negocio de calzado, ante la caída en las ventas.

Marixa Balli cierra locales de Xurama ante la caída de ventas por la compleja situación económica.Marixa Balli cierra locales de Xurama ante la caída de ventas por la compleja situación económica.
Seguinos en
Por: 

La empresaria y figura de MasterChef Celebrity, Marixa Balli, confirmó el cierre de los locales de su marca de calzado, Xurama, debido a la compleja situación económica que atraviesa el país.

La ex vedette es dueña de una marca de zapatos que vende mayorista en el centro comercial de La Salada y en la zona de Flores.

Como dueña de una Pymes, relató el impacto directo de la baja en el consumo, lo que la obligó a dejar su local principal para mudarse a un espacio más pequeño sobre la Avenida Rivadavia, dentro de la zona comercial de Flores.

Xaruma Marixa BalliImpacto económico obliga a Marixa Balli a reestructurar su negocio.

"El 2025 fue el peor año. Imaginate cómo está Flores: cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota", confesó durante una entrevista en el programa A la Barbarossa.

Balli detalló que la situación la llevó a tomar una gran decisión sobre su estructura comercial: "Tuve que rescindir todos los contratos. Mantengo empleados, pero desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así", lamentó.

Además, reveló sus planes a corto plazo: "Dejé un local chiquito para tener todo en liquidación porque voy a cambiar de rubro".

"Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo. Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina. La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta", cerró.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Show
Recesión económica

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro