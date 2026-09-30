Efectivos de la Policía de San Luis interceptaron este miércoles pasadas las 14 horas un vehículo Honda CR-V conducido por el diputado nacional Máximo Kirchner en uno de los accesos a la provincia. El procedimiento se ejecutó tras activarse la alerta del Anillo Digital Federal por una orden de secuestro emitida por la Justicia Federal en una causa por presunto lavado de dinero.
Máximo Kirchner fue demorado en San Luis: le secuestraron el vehículo por un pedido judicial
El operativo se concretó a partir de una alerta del Anillo Digital. Se trata del segundo vehículo secuestrado a la familia Kirchner.
El operativo en el ingreso a la provincia
El procedimiento policial tuvo lugar durante las primeras horas de la tarde de este miércoles 30 de septiembre, en el puesto de control de Justo Daract, ubicado en el acceso a la provincia de San Luis. El vehículo en el que se desplazaba el dirigente político, un SUV Honda CR-V, fue detectado automáticamente por los sistemas de lectura de patentes incorporados al Anillo Digital Federal, los cuales emitieron una alerta inmediata a las unidades de seguridad provinciales.
Al ser interceptado en el puesto de control, los efectivos policiales constataron que el automóvil figura a nombre de Máximo Carlos Kirchner y está alcanzado por un oficio emitido por la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. La medida restrictiva se enmarca en la causa caratulada "Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/Infracción Art. 303 del Código Penal", vinculada a presuntas maniobras de lavado de activos. Tras concretarse la demora del vehículo, la fuerza policial inició las actuaciones administrativas y judiciales de rigor para poner lo actuado a disposición del juzgado interviniente.
Un viaje programado hacia San Juan
En el momento de la intercepción, el diputado nacional se dirigía hacia la provincia de San Juan. Según se informó, Kirchner tenía prevista para este jueves 1 de octubre una agenda de reuniones e intercambios políticos con militantes, referentes territoriales y dirigentes del peronismo local.
La retención del rodado interrumpió el itinerario planificado, mientras el personal policial en el puesto limítrofe aguardaba las instrucciones operativas de las autoridades judiciales competentes para definir la situación procesal del automóvil y tramitar los expedientes correspondientes.
Segundo secuestro vinculado a la causa Hotesur en 24 horas
Este operativo representa el segundo procedimiento de incautación de vehículos vinculados a la familia Kirchner en territorio sanluiseño en menos de 24 horas. Durante la jornada del martes 29 de septiembre, efectivos de la Policía de la Provincia habían retenido una camioneta RAM 2500 registrada a nombre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese primer operativo, desarrollado durante un control vehicular de rutina sobre la Ruta Provincial 1, se constató que la camioneta registraba un pedido de secuestro dictado por la Justicia Nacional en febrero de 2019 en el marco de la causa Hotesur. El vehículo había ingresado a San Luis el domingo 27 de septiembre, siendo detectado por el pórtico de Santa Rosa del Conlara a través del sistema Anillo Digital Federal. El conductor del vehículo en ese momento era un residente sanluiseño que adujo haber adquirido la camioneta, la cual quedó inmediatamente retenida y a disposición del magistrado interviniente.
La efectividad del Anillo Digital Federal
Ambos secuestros preventivos se lograron mediante la articulación tecnológica del Anillo Digital Federal, una red de monitoreo e identificación que conecta pórticos con cámaras lectoras de patentes en tiempo real con las bases de datos judiciales y policiales de todo el país.
Este equipamiento automatizado permite detectar de forma inmediata el tránsito de dominios que presentan pedidos de captura o embargos preventivos dictados por tribunales provinciales o nacionales, facilitando el cumplimiento de las medidas cautelares vigentes.
La concatenación de estos dos secuestros vehiculares en accesos viales de San Luis pone de manifiesto la vigencia de las medidas preventivas dictadas en causas de alto perfil federal. A medida que avancen los trámites judiciales correspondientes sobre los vehículos retenidos, los procedimientos vuelven a situar bajo el foco público la ejecución de los embargos y cautelares ordenados por los tribunales nacionales.