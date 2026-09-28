El diputado nacional Máximo Kirchner aseguró este lunes que Cristina Fernández de Kirchner mantiene la intención de competir en las próximas elecciones presidenciales. Según explicó el legislador, las acciones iniciadas en el ámbito internacional reflejan esa determinación.
Máximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández "tiene la voluntad" de ser candidata a presidenta
El diputado nacional sostuvo que las presentaciones internacionales de la expresidenta buscan restituir sus derechos políticos para competir. Además, advirtió que el peronismo "pierde competitividad" sin su presencia en las boletas.
Durante una entrevista concedida a Infobae al Mediodía, el líder de La Cámpora indicó que el recurso ante organismos de la ONU busca revertir la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por la Justicia argentina.
El recurso internacional y la competitividad electoral
El legislador remarcó que la estrategia de la expresidenta se concentra en la revisión judicial para lograr la restitución de sus derechos civiles y políticos. En ese sentido, consideró que la sanción accesoria resulta más gravosa que la pena principal.
Asimismo, Kirchner sostuvo que la ausencia de la exmandataria en la oferta electoral resta posibilidades al espacio opositor. "Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad", afirmó durante el reportaje.
El dirigente parlamentario también analizó el impacto del fallo judicial sobre la representatividad política. A su criterio, la imposibilidad de que un sector del electorado vote a su candidata de preferencia genera distorsiones en la dinámica democrática.
Debate interno y autocrítica sobre el escenario político
Al abordar el mapa de alianzas del Partido Justicialista, el diputado reconoció la existencia de diferentes corrientes internas. Mencionó las posturas del kirchnerismo, el kicillofismo y el bloque de gobernadores que acompañaron iniciativas legislativas del oficialismo.
Respecto a esos alineamientos, criticó la adopción de posturas pragmáticas que no generen los resultados previstos. También recordó las conversaciones mantenidas en los intentos por definir las autoridades del PJ mediante elecciones primarias.
En materia de análisis electoral, Kirchner realizó una autocrítica sobre los comicios de 2023 al señalar que en su espacio se subestimó el crecimiento de Javier Milei, a diferencia de la advertencia temprana realizada por la propia Cristina Fernández.