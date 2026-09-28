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Máximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández "tiene la voluntad" de ser candidata a presidenta

El diputado nacional sostuvo que las presentaciones internacionales de la expresidenta buscan restituir sus derechos políticos para competir. Además, advirtió que el peronismo "pierde competitividad" sin su presencia en las boletas.

Máximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández "tiene la voluntad" de ser candidata a presidenta. Foto: ArchivoMáximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández "tiene la voluntad" de ser candidata a presidenta. Foto: Archivo
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El diputado nacional Máximo Kirchner aseguró este lunes que Cristina Fernández de Kirchner mantiene la intención de competir en las próximas elecciones presidenciales. Según explicó el legislador, las acciones iniciadas en el ámbito internacional reflejan esa determinación.

Durante una entrevista concedida a Infobae al Mediodía, el líder de La Cámpora indicó que el recurso ante organismos de la ONU busca revertir la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por la Justicia argentina.

Máximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández "tiene la voluntad" de ser candidata a presidentaMáximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández "tiene la voluntad" de ser candidata a presidenta

El recurso internacional y la competitividad electoral

El legislador remarcó que la estrategia de la expresidenta se concentra en la revisión judicial para lograr la restitución de sus derechos civiles y políticos. En ese sentido, consideró que la sanción accesoria resulta más gravosa que la pena principal.

Asimismo, Kirchner sostuvo que la ausencia de la exmandataria en la oferta electoral resta posibilidades al espacio opositor. "Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad", afirmó durante el reportaje.

El dirigente parlamentario también analizó el impacto del fallo judicial sobre la representatividad política. A su criterio, la imposibilidad de que un sector del electorado vote a su candidata de preferencia genera distorsiones en la dinámica democrática.

Former Argentine President Cristina Fernandez de Kirchner waves as Peronists commemorate Loyalty Day and show support for her in front of her residence, where she's currently staying under house arrest, ahead of the October 26 midterm elections, seen as crucial for Argentine President Javier Milei's administration, in Buenos Aires, Argentina, October 17, 2025. U.S. President Donald Trump warned that future support for Argentina would depend on Milei's party performing well in the vote. REUTERS/Alessia MaccioniMáximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández "tiene la voluntad" de ser candidata a presidenta. Foto: Reuters

Debate interno y autocrítica sobre el escenario político

Al abordar el mapa de alianzas del Partido Justicialista, el diputado reconoció la existencia de diferentes corrientes internas. Mencionó las posturas del kirchnerismo, el kicillofismo y el bloque de gobernadores que acompañaron iniciativas legislativas del oficialismo.

Respecto a esos alineamientos, criticó la adopción de posturas pragmáticas que no generen los resultados previstos. También recordó las conversaciones mantenidas en los intentos por definir las autoridades del PJ mediante elecciones primarias.

En materia de análisis electoral, Kirchner realizó una autocrítica sobre los comicios de 2023 al señalar que en su espacio se subestimó el crecimiento de Javier Milei, a diferencia de la advertencia temprana realizada por la propia Cristina Fernández.

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