Elecciones 2027

Máximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández "tiene la voluntad" de ser candidata a presidenta

El diputado nacional sostuvo que las presentaciones internacionales de la expresidenta buscan restituir sus derechos políticos para competir. Además, advirtió que el peronismo "pierde competitividad" sin su presencia en las boletas.