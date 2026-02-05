Una medusa gigante fue hallada en el Mar Argentino y sorprendió a científicos del CONICET

En el marco de la campaña "Vida en los extremos", un equipo de científicos del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires logró captar imágenes únicas de una medusa gigante (Stygiomedusa gigantea) a más de 250 metros de profundidad en el Mar Argentino.
El ejemplar fue avistado gracias al uso del ROV SuBastian, un vehículo operado de forma remota a bordo del buque de exploración R/V Falkor (too), durante una travesía que abarcó desde el puerto de Buenos Aires hasta la región de Tierra del Fuego.
Este tipo de medusa, conocida como “fantasma” por su aspecto etéreo y movimiento elegante, ha sido documentada en muy pocas ocasiones a nivel mundial. Su aparición en aguas argentinas representa un hito científico para la región.
Una criatura de proporciones asombrosas
El ejemplar observado mide aproximadamente 11 metros de longitud, es decir, lo mismo que un colectivo escolar. Su cuerpo se compone de una campana de un metro de diámetro y cuatro largos brazos bucales que reemplazan a los tentáculos comunes de otras medusas.
A diferencia de especies más conocidas, la Stygiomedusa gigantea no posee células urticantes, sino que utiliza sus brazos gelatinosos y extensibles para capturar plancton y pequeños peces, alimentándose en la oscuridad del océano profundo.
Imágenes del fondo del mar. Crédito: Schmidt Ocean Institute.
El Mar Argentino, un ecosistema aún por explorar
La campaña científica que permitió este hallazgo tuvo como objetivo estudiar zonas poco exploradas del talud continental argentino. La riqueza de la fauna marina encontrada durante el recorrido reafirma la importancia de investigar los ecosistemas profundos.
Los investigadores destacaron que esta clase de descubrimientos ayuda a dimensionar la biodiversidad que aún permanece invisible a los ojos humanos. El Mar Argentino, en particular, se perfila como un reservorio clave para el conocimiento científico y la conservación marina.
Rocas presentes en el fondo del mar. Crédito: Schmidt Ocean Institute.
Un hallazgo que invita a seguir investigando
La aparición de esta medusa gigante es una muestra más del vasto universo desconocido que habita en el océano. Para los científicos, este tipo de registros no solo despiertan fascinación, sino que también impulsan nuevas preguntas sobre los límites de la vida marina y la necesidad de proteger estos ambientes extremos.
La Stygiomedusa gigantea ha sido registrada en menos de 130 ocasiones en todo el mundo desde su primera identificación en 1910. Su comportamiento, ciclo de vida y rol ecológico siguen siendo en gran parte un misterio, lo que convierte cada avistamiento en una oportunidad única para ampliar el conocimiento sobre las especies abisales y los ecosistemas extremos del planeta.