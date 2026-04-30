Bajo el imponente marco del Hotel Llao Llao, donde la exclusividad y el poder se entrelazan con la naturaleza patagónica, el Foro Llao Llao 2026 sumó un capítulo de alto impacto internacional. La Reina Máxima de los Países Bajos, en su rol de Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Inclusión Financiera para el Desarrollo (UNSGSA), envió un mensaje contundente a los empresarios más influyentes de Argentina: la responsabilidad del sector privado trasciende el pago de salarios.
El mensaje de Máxima al "círculo rojo": salud financiera y el rol social del empresariado en el Llao Llao
La Reina de los Países Bajos instó a los dueños de las grandes fortunas del país a involucrarse en el bienestar económico de sus trabajadores. Mientras tanto, el foro aguarda con hermetismo y expectativas la llegada del presidente Javier Milei, en medio de dudas sobre el rumbo de la macroeconomía.
En un contexto donde la inflación y la pérdida del poder adquisitivo marcan el ritmo de la calle, Máxima puso el foco en la 'salud financiera' de los empleados. Según pudo reconstruir 'El Litoral', la soberana destacó que las empresas tienen una oportunidad única para actuar como motores de inclusión, brindando herramientas de ahorro, crédito y educación que permitan a los trabajadores manejar mejor sus recursos frente a la volatilidad económica.
La mirada de la Corona en el "círculo rojo"
El mensaje no fue una simple formalidad diplomática. Máxima, conocedora de la idiosincrasia de los negocios en su país natal, apuntó a la productividad como resultado directo de la estabilidad emocional y financiera de las plantillas.
Entre los oyentes se encontraban figuras de la talla de Marcos Galperin (Mercado Libre), Eduardo Elsztain (IRSA) y otros referentes de la elite empresaria nacional, quienes escucharon cómo la inclusión digital y el acceso a servicios financieros básicos pueden cambiar la trayectoria de vida de los sectores medios y bajos.
Entre la incertidumbre y la espera de Milei
Sin embargo, fuera de los salones de conferencias, el clima reinante en el hotel es de cautela. La elite empresaria, aunque afín a gran parte del discurso desregulador del Gobierno, no oculta sus dudas sobre la sostenibilidad del plan actual. La recesión, la brecha cambiaria y los tiempos de la esperada reactivación son temas que dominan los pasillos y las cenas privadas.
La atención está ahora centrada en la llegada del presidente Javier Milei. Los empresarios esperan definiciones claras sobre la salida del cepo y el futuro de la competencia de monedas.
Un cierre con sabor a desafío
El Foro Llao Llao continúa siendo ese ecosistema hermético donde se digiere el futuro económico del país. El llamado de Máxima Zorreguieta deja una semilla plantada: la idea de que la recuperación de la Argentina no solo se mide en variables macroeconómicas, sino en la capacidad de su sector productivo para generar un impacto real en la base de la pirámide.
Mañana, con el arribo del Jefe de Estado, se espera que el contraste entre la visión social de la corona holandesa y el pragmatismo libertario del gobierno argentino termine de configurar el mapa de intereses de un empresariado que, por ahora, elige el refugio de las montañas para pensar su próximo movimiento.