Desde Bariloche

El mensaje de Máxima al "círculo rojo": salud financiera y el rol social del empresariado en el Llao Llao

La Reina de los Países Bajos instó a los dueños de las grandes fortunas del país a involucrarse en el bienestar económico de sus trabajadores. Mientras tanto, el foro aguarda con hermetismo y expectativas la llegada del presidente Javier Milei, en medio de dudas sobre el rumbo de la macroeconomía.