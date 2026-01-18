Mar del Plata: vientos de más de 70 km/h causaron destrozos y un herido
Este sábado por la tarde, ráfagas intensas generaron voladuras de techos, postes y árboles. Un agente de seguridad resultó herido por la caída de un vidrio en la zona céntrica. La playa La Perla debió ser evacuada de urgencia.
Un nuevo episodio climático extremo golpeó a Mar del Plata este sábado por la tarde. Tras el meteotsunami registrado la semana pasada, la ciudad balnearia volvió a ser escenario de una emergencia meteorológica: un fuerte temporal con ráfagas de viento superiores a los 70 km/h causó múltiples destrozos y dejó una persona herida.
La alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional se activó cerca de las 15.30. Las ráfagas provocaron la caída de postes de luz, voladuras de techos, árboles caídos y rotura de vidrios en el centro de la ciudad. También hubo zonas sin suministro eléctrico.
Viento impredecible
El fenómeno tuvo su epicentro en el corredor costero entre La Perla y Camet. En la playa La Perla, el clima cambió abruptamente y obligó a los guardavidas a evacuar bañistas de forma urgente. En pocos minutos, el cielo se oscureció y la tormenta avanzó con fuerza.
En barrios como José Hernández y Belisario Roldán, los daños incluyeron la caída de postes de alumbrado público que impactaron sobre techos y rejas. También se reportaron autos dañados por ramas y estructuras arrancadas por el viento.
Un herido por caída de vidrio
En el edificio Maral 50, ubicado frente a la costa, las ráfagas rompieron paneles de vidrio en la planta baja. Un agente de seguridad sufrió cortes leves al ser alcanzado por los fragmentos. “Fue leve, pero no deja de ser peligroso”, explicó Alfredo Rodríguez, integrante de Defensa Civil.
La situación fue registrada por cámaras de seguridad en viviendas del barrio José Hernández, donde se evidenció la violencia del viento. También se reportaron cortes de luz en Constitución y otras zonas del norte marplatense.
Más de una docena de postes caídos y daños en árboles
El reporte oficial de Defensa Civil indicó que al menos 12 postes de luz cayeron en la zona comprendida entre avenida Colón y el barrio Camet, varios sobre viviendas y la vía pública. También se reportaron 15 árboles afectados, algunos de gran porte.
Equipos de Riesgos Especiales debieron intervenir en La Perla para asegurar la estructura de vidrios rotos y evitar que cayeran sobre transeúntes.