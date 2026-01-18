Temporal en la costa

Mar del Plata: vientos de más de 70 km/h causaron destrozos y un herido

Este sábado por la tarde, ráfagas intensas generaron voladuras de techos, postes y árboles. Un agente de seguridad resultó herido por la caída de un vidrio en la zona céntrica. La playa La Perla debió ser evacuada de urgencia.