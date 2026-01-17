Siete provincias bajo alerta amarilla por lluvias intensas y vientos fuertes
El pronóstico anticipa fenómenos severos durante este sábado, con posibilidad de granizo, ráfagas intensas y precipitaciones abundantes en cortos períodos, además de condiciones adversas en el sur del país.
Se espera una jornada inestable en gran parte del país. Crédito: Guilermo Di Salvatore.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado que abarca distintas zonas del norte y centro del país. Las áreas alcanzadas incluyen sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y la provincia de Buenos Aires, con excepción de la Ciudad Autónoma.
Durante la tarde y la noche, las regiones bajo alerta por tormentas registrarán precipitaciones de variada intensidad, con posibilidad de eventos localmente fuertes. Estas condiciones podrían estar acompañadas por caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y lluvias abundantes en cortos períodos.
Zonas bajo alerta amarilla por tormentas.
Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 30 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual. En la provincia de Buenos Aires, los registros previstos se ubican entre los 20 y 80 milímetros.
En las zonas más elevadas de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y, en algunos casos, nieve.
Recomendaciones
Frente a este escenario, se aconseja evitar salir durante los momentos de mayor intensidad, no sacar residuos a la vía pública y mantener limpios desagües y sumideros. También se recomienda desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.
Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas.
Cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan volarse y buscar refugio inmediato en construcciones cerradas o vehículos son otras de las medidas preventivas sugeridas.
Alerta por vientos fuertes en el sur
En paralelo, Chubut, Santa Cruz y la costa de Río Grande, en Tierra del Fuego, serán afectadas durante la mañana y la tarde por vientos del sector oeste. Se esperan velocidades sostenidas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, e incluso superar ese registro de manera localizada.
Ante estas condiciones, se recomienda asegurar objetos sueltos como macetas, sillas o toldos, mantenerse alejado de puertas y ventanas, y no refugiarse debajo de árboles, carteles o estructuras inestables. También se pide extremar la precaución al circular por rutas y caminos.
Para conocer el detalle específico por localidad, con horarios y niveles de alerta vigentes, se puede consultar el sistema oficial de alertas meteorológicas actualizado por región.