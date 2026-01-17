Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Este sábado la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente cubierto. Durante la mañana y la tarde, se espera que la nubosidad se mantenga, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado.
Se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima de 33°, con cielo mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, y parcialmente nublado por la noche.
Este sábado la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente cubierto. Durante la mañana y la tarde, se espera que la nubosidad se mantenga, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 33°. El viento soplará de manera leve a moderada durante el día, con velocidades de 13 a 22 km/h, y disminuirá por la noche, ubicándose entre 7 y 12 km/h. No se prevén ráfagas significativas.
Durante la mañana, el ambiente se sentirá templado y húmedo, mientras que por la tarde la nubosidad persistirá. Hacia la noche, la temperatura descenderá ligeramente, ofreciendo un clima agradable para actividades al aire libre.