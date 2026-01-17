#HOY:

Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

Se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima de 33°, con cielo mayormente cubierto durante la mañana y la tarde, y parcialmente nublado por la noche.

Por la tarde, la ciudad mantendrá temperaturas agradables y nubosidad persistente. Crédito: Flavio Raina.Por la tarde, la ciudad mantendrá temperaturas agradables y nubosidad persistente. Crédito: Flavio Raina.
Este sábado la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo mayormente cubierto. Durante la mañana y la tarde, se espera que la nubosidad se mantenga, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente nublado.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 22° y la máxima alcanzará los 33°. El viento soplará de manera leve a moderada durante el día, con velocidades de 13 a 22 km/h, y disminuirá por la noche, ubicándose entre 7 y 12 km/h. No se prevén ráfagas significativas.

Durante la mañana, el ambiente se sentirá templado y húmedo, mientras que por la tarde la nubosidad persistirá. Hacia la noche, la temperatura descenderá ligeramente, ofreciendo un clima agradable para actividades al aire libre.

La tarde se mantendrá ideal para paseos tranquilos al aire libre. Crédito: Manuel Fabatía.La tarde se mantendrá ideal para paseos tranquilos al aire libre. Crédito: Manuel Fabatía.

Pronóstico extendido:

  • El domingo la temperatura mínima será de 20° y la máxima de 32°, con cielo mayormente nublado y condiciones estables.
  • Luego, el lunes se prevé una mínima de 15° y una máxima de 29°. El cielo se presentará parcialmente nublado y tiempo estable.
  • Finalmente, el martes se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°, día caluroso con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.
