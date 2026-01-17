Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe y Santo Tomé

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 17 de enero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
07:00 - 10:00 Eva Perón, Salta, San Juan y San Lorenzo
07:00 - 10:00 Ullúa, Remolcador Meteoro, Alem y Sheweizer (Puerto Sta. Fe)
07:00 - 10:00 Ricardo Aldao, Lavaisse, General Paz y Pizzorno
07:00 - 11:00 Tucumán, Salta, 1° de Mayo y San Jerónimo
09:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Regís Martínez, Gutiérrez y Vittori
07:00 - 10:00 Maletti, 12 de Septiembre, 1 de Mayo y Córdoba
09:00 - 12:00 Juan de Garay, Avenida del Trabajo, Iriondo y San Juan.
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.