Poletti condicionó el regreso del TC 2000 a las prioridades de la ciudad de Santa Fe
El intendente explicó que la realización de un evento de esa magnitud dependerá del contexto social y de la disponibilidad de recursos, en un escenario atravesado por demandas urgentes y obras pendientes.
Santa Fe mantiene vivo el sueño del TC2000. Crédito: Flavio Raina.
La posibilidad de que el TC 2000 vuelva a disputarse en la ciudad de Santa Fe continúa siendo un anhelo de la actual gestión municipal, aunque por el momento no existe una confirmación concreta. Así lo expresó el intendente Juan Pablo Poletti, quien dejó en claro que se trata de un objetivo que forma parte de una visión a largo plazo, atravesada por la realidad económica y social de la ciudad.
“Por supuesto que todo lo que es gran evento está en la cabeza del intendente, queremos hacer de Santa Fe una de grandes eventos, como lo decimos desde que asumimos”, sostuvo Poletti, al ser consultado sobre la posibilidad de que la categoría vuelva a competir en la capital provincial.
Eventosdeportivos
El intendente remarcó que el TC 2000 es un objetivo compartido con el gobierno provincial y que no se descarta su regreso. “Está en el sueño de este intendente como del gobernador, Maximiliano Pullaro, que lo he hablado, que el TC 2000 pueda volver a la ciudad”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que un evento de estas características requiere de un esquema mixto de financiamiento. “En esto va a ser una movida público y privada, el público solo imposible”, señaló, e invitó al sector privado a sumarse a la iniciativa para hacerla viable.
Recursoslimitados
Poletti también fue enfático al explicar que la situación actual de la ciudad obliga a establecer prioridades. “Cuando uno ve la lluvia y ve las problemáticas de muchos de los barrios, uno tiene que tener claro cuáles son las prioridades a la hora de los recursos que son finitos”, expresó.
La lluvia volvió a poner en foco la infraestructura urbana. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
En ese sentido, evitó generar falsas expectativas. “No voy a prometer que vuelve el TC 2000”, dijo, y agregó que existen demandas estructurales que requieren atención. “Todavía tenemos 2000 calles de tierra, y sabemos la dificultad en distintos barrios”, explicó.
No sedescarta
Pese a ese contexto, el intendente insistió en que el regreso de la categoría no está descartado. “Nosotros no lo descartamos, sino al contrario, tenemos hasta bosquejos de distintos circuitos”, reveló, al tiempo que mencionó la posibilidad de diseñar un trazado que combine sectores de circuitos utilizados en el pasado.
El regreso del automovilismo, en agenda oficial. Crédito: Manuel Fabatía.
Finalmente, Poletti dejó abierta la puerta a un horizonte más lejano. “Si no es en 2026, lo seguiremos soñando para el 2027”, afirmó, dejando en claro que el TC 2000 continúa siendo parte del proyecto de ciudad, aunque supeditado a las condiciones económicas y a las prioridades de gestión.