Estudiantes libertarios y peronistas se agarraron a golpes en la Facultad de Derecho de la UBA

Una pintada sobre afiches políticos derivó en una batalla campal entre militantes libertarios y peronistas en la Facultad de Derecho de la UBA. La Universidad lo repudió y prometió sanciones.
La calma del pasillo de la Facultad de Derecho de la UBA se quebró este jueves cuando estudiantes de la agrupación libertaria “Somos Libres” realizaron pintadas sobre un afiche de Eva y Juan Perón. Este gesto fue interpretado como una provocación por sus pares de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), que no tardaron en responder con violencia.
Una mesa partidaria cubierta por pintadas y mensajes ofensivos: una bandera colocada por miembros del peronismo desencadenó insultos, empujones y finalmente golpes de puño entre militantes de ambos sectores.
Las imágenes del altercado viralizaron rápidamente. Se observa a estudiantes abrazados en empujones, otros dando golpes, banderas agitándose como estandartes de conflicto..
Desde Somos Libres acusaron: “Mientras los militantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas atacaron en manada. Aquellos que predican justicia social terminaron mostrando intolerancia y patoterismo”.
No hubo declaraciones públicas de parte de los integrantes de la JUP. En tanto que la Facultad informó que ambas agrupaciones acordaron encontrarse para “intentar calmar las aguas”.
La Facultad emitió un comunicado en que repudió rotundamente los hechos: “La intolerancia no es admisible en una universidad pública y plural”. Advirtió que, tras recibir las denuncias, se aplicará el régimen disciplinario correspondiente.
Se reforzó la seguridad en el edificio y, aunque los incidentes no se repitieron por la tarde, el equilibrio campus quedó tensionado, a la espera de soluciones pacíficas.
En ese marco, el Ministerio de Capital Humano anunció que la Subsecretaría de Políticas Universitarias se puso en contacto con las autoridades de la UBA dado que, recordó, el rector de esa universidad "debe garantizar el normal funcionamiento de esa casa de estudios".
