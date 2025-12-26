Cena navideña fatal en Córdoba: una mujer de 81 años se atragantó con la comida y murió

Una mujer de 81 años murió durante la cena de Nochebuena en la localidad cordobesa de Despeñaderos, tras atragantarse con la comida mientras compartía la celebración con su familia.
Ocurrió en Despeñaderos. La familia intentó asistirla con maniobras de auxilio y la trasladó de urgencia al Hospital de Alta Gracia, pero los médicos confirmaron que llegó sin vida.
De acuerdo a los datos informados por medios locales, la situación se advirtió cuando la mujer comenzó a hacer gestos desesperados y su hijo alertó al resto de los presentes, que intentaron asistirla de inmediato.
Los familiares le practicaron maniobras de auxilio para intentar liberar las vías respiratorias, pero no lograron revertir la obstrucción y decidieron trasladarla de urgencia en un vehículo particular.
La mujer fue llevada al Hospital de Alta Gracia, donde el personal médico constató que había ingresado sin signos vitales y confirmó el fallecimiento.