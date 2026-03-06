Murió Hipólito, el histórico hipopótamo del ex Zoológico de La Plata que nació en cautiverio
El ejemplar de casi 26 años falleció este viernes tras complicaciones en su salud. Había nacido en cautiverio y se convirtió en un símbolo del actual Bioparque platense por su docilidad, permitiendo incluso avances inéditos en la medicina veterinaria.
La ciudad de La Plata se vistió de luto este viernes tras confirmarse el fallecimiento de Hipólito, el hipopótamo macho que residía en el Bioparque (ex Zoológico) desde hacía casi dos décadas. El animal, de unas tres toneladas, murió durante la madrugada a causa de un paro cardiorrespiratorio, luego de que se agravara un cuadro digestivo severo que venía transitando en las últimas semanas.
Un paciente ejemplar y colaborador
A sus casi 26 años, Hipólito no solo era uno de los habitantes más longevos y queridos del predio, sino también un "colaborador" fundamental para los equipos técnicos. Según explicaron desde la institución, su temperamento excepcionalmente dócil permitió realizar hitos en la medicina veterinaria argentina, como extracciones de sangre sin necesidad de sedación, algo sumamente inusual y riesgoso en ejemplares de su especie.
"Su partida deja un vacío inmenso. Hipólito fue un animal clave para el desarrollo de nuevas prácticas de manejo y medicina preventiva en grandes mamíferos", señalaron las autoridades del Bioparque a través de un comunicado oficial, destacando el trabajo permanente del equipo de cuidadores que lo acompañó hasta su último aliento.
Historia de un símbolo platense
Nacido en cautiverio en el año 2000, Hipólito llegó a la capital bonaerense en 2008, cuando tenía 8 años, proveniente de una institución zoológica de Mar del Plata. En el histórico recinto del Paseo del Bosque, formó una familia junto a Mafalda, con quien tuvo a su cría, Felipe.
Durante años, fue uno de los animales más visitados por generaciones de familias que se acercaban al entonces zoológico. Con la transformación del predio en un Bioparque orientado a la conservación y el bienestar animal, Hipólito permaneció en el lugar bajo un esquema de cuidados especiales, dado que su avanzada edad y condiciones específicas dificultaban un eventual traslado.
El fin de una era en el Bioparque
La muerte de Hipólito se produce apenas un mes después de la partida de Tomy, el chimpancé de 49 años que también era un símbolo del lugar. Ambos ejemplares formaban parte del grupo de animales que, por su historia y estado de salud, permanecían en el predio bajo protocolos de "etapa final de vida".
Con su partida, se cierra un capítulo significativo en la historia del ex zoológico platense, que hoy continúa su proceso de reconversión hacia un centro de rescate y educación ambiental, dejando atrás el viejo paradigma de exhibición animal para centrarse en el respeto y la preservación de las especies.