Murió Hipólito, el histórico hipopótamo del ex Zoológico de La Plata que nació en cautiverio

El ejemplar de casi 26 años falleció este viernes tras complicaciones en su salud. Había nacido en cautiverio y se convirtió en un símbolo del actual Bioparque platense por su docilidad, permitiendo incluso avances inéditos en la medicina veterinaria.