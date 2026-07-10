El periodista Rodolfo Pousá, de extensa trayectoria en distintos medios audiovisuales, falleció este viernes aquí, a los 82 años, según confirmaron sus allegados.
Murió el periodista argentino Rodolfo Pousá
El histórico comunicador fue la cara visible de distintos noticieros y, además, dirigió la agencia Télam.
Pousá, quien comenzó su labor en 1971, delante y detrás de las cámaras: fue productor y también la cara visible de diversos noticieros, tanto en Canal 13, como América y el viejo Canal 11, ya que se desempeñó conductor de esos segmentos; además, trabajó como corresponsal para varios medios extranjeros.
Sin embargo, y más allá de su rol en el periodismo televisivo y radial, y ya alejado de los medios tradicionales, fue titular de la agencia de noticias Télam en dos etapas (en 2000 y entre 2015 y 2019), aunque su última gestión al frente de esa entidad oficial estuvo marcada por una reconfiguración administrativa en 2018, que derivó en cientos de despidos y un prolongado conflicto gremial.
El periodista, reconocido por su estilo sobrio y formal, forjó una carrera de casi cinco décadas, sin haber ocultado su férrea militancia en la Unión Cívica Radical (UCR).
Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico porteño y ex ministro de Medios Públicos durante la presidencia de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, lo recordó como "un periodista comprometido y un demócrata enamorado de su patria", que "se enfrentó a las mafias y a la corrupción".