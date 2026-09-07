El ensayista e historiador revisionista Norberto Félix Galasso murió este lunes a los 90 años.
Murió el historiador y ensayista Norberto Galasso
Con una mirada lúcida e incisiva, el prolífico autor dedicó su vida a reinterpretar el pasado y los grandes movimientos sociales con un fuerte compromiso.
Primeros años y formación académica
Galasso nació el 28 de julio de 1936 en la Ciudad de Buenos Aires y estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como contador en 1961.
Libros clave del pensamiento nacional
Autor de antologías, ensayos e investigaciones, escribió Mariano Moreno y la revolución nacional. Buenos Aires: Coyoacán (1963); Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación británica (1970); Manuel Ugarte: un argentino maldito (1974); De Perón a Menem (1990); De Martínez de Hoz a Cavallo (1992); La Revolución de Mayo: el pueblo quiere saber de qué se trató (1994); Mauricio Macri y la vuelta al pasado (2015), entre otros textos.
Trabajó en 1973 como síndico en la Editorial Universitaria de Buenos Aires, dirigida por Arturo Jauretche (1901-1974), al tiempo que durante la última dictadura cívico-militar se censuraron sus libros sobre Manuel Ugarte.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo declaró en 2014 "Embajador de la cultura popular argentina", mientras que desde 2017 condujo el programa "Galasso de media cancha" todos los lunes en Radio Caput.