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Tenía 90 años

Murió el historiador y ensayista Norberto Galasso

Con una mirada lúcida e incisiva, el prolífico autor dedicó su vida a reinterpretar el pasado y los grandes movimientos sociales con un fuerte compromiso.

Galaso fue autor de numerosas antologías, ensayos e investigaciones.Galaso fue autor de numerosas antologías, ensayos e investigaciones.
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El ensayista e historiador revisionista Norberto Félix Galasso murió este lunes a los 90 años.

Primeros años y formación académica

Galasso nació el 28 de julio de 1936 en la Ciudad de Buenos Aires y estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como contador en 1961.

Libros clave del pensamiento nacional

Autor de antologías, ensayos e investigaciones, escribió Mariano Moreno y la revolución nacional. Buenos Aires: Coyoacán (1963); Raúl Scalabrini Ortiz y la lucha contra la dominación británica (1970); Manuel Ugarte: un argentino maldito (1974); De Perón a Menem (1990); De Martínez de Hoz a Cavallo (1992); La Revolución de Mayo: el pueblo quiere saber de qué se trató (1994); Mauricio Macri y la vuelta al pasado (2015), entre otros textos.

Mirá tambiénManuel Belgrano: de España a la revolución latinoamericana

Trabajó en 1973 como síndico en la Editorial Universitaria de Buenos Aires, dirigida por Arturo Jauretche (1901-1974), al tiempo que durante la última dictadura cívico-militar se censuraron sus libros sobre Manuel Ugarte.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo declaró en 2014 "Embajador de la cultura popular argentina", mientras que desde 2017 condujo el programa "Galasso de media cancha" todos los lunes en Radio Caput.

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