Después de casi una década sin actividad ferroviaria internacional, comenzaron a verse avances concretos en la recuperación del paso ferroviario entre Paso de los Libres (Corrientes) y Uruguaiana (Brasil), uno de los tres cruces internacionales de la Línea Urquiza.
Con un crédito especial del Mercosur, reactivarán el histórico paso ferroviario entre Argentina y Brasil
Las obras en el Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas incluyen tareas de recuperación de la infraestructura ferroviaria, limpieza del tendido y remoción de intrusiones que dificultaban el paso de las formaciones. Mientras tanto, se espera que Brasil avance con intervenciones similares para completar la rehabilitación del corredor. Los trabajos estarían completos en 2027.
Las tareas buscan devolverle operatividad a un corredor estratégico para el comercio entre ambos países y forman parte de un proyecto financiado por el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).
En los últimos días trascendieron imágenes de los trabajos que se realizan sobre el acceso argentino al puente internacional.
Las obras incluyen tareas de recuperación de la infraestructura ferroviaria, limpieza del tendido y remoción de intrusiones que dificultaban el paso de las formaciones. Mientras tanto, se espera que Brasil avance con intervenciones similares para completar la rehabilitación del corredor.
Importancia del proyecto para el comercio
Un proyecto clave para la Línea Urquiza y el Mercosur
La recuperación del paso internacional forma parte del proyecto "Obras prioritarias de recuperación de la infraestructura de la Línea Urquiza", firmado en 2023 y ejecutado por Trenes Argentinos Cargas (Belgrano Cargas y Logística).
A comienzos de este año, el FOCEM completó el primer desembolso destinado a las obras, por un total de US$ 4,44 millones, correspondientes a la primera etapa del financiamiento. En conjunto, el organismo regional aportará US$ 29,8 millones, mientras que Argentina invertirá otros US$ 14,6 millones como contraparte.
El programa contempla la recuperación de 210 kilómetros de vías, la renovación de dos puentes ferroviarios y mejoras en distintos sectores de la Línea Urquiza en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, fortaleciendo la conexión ferroviaria con Brasil, Uruguay y Paraguay.
Enfoque en el ramal prioritario
Uno de los sectores prioritarios es precisamente el ramal que conecta Paso de los Libres con Uruguaiana, donde actualmente se concentran parte de los trabajos.
Un puente histórico que busca volver a tener actividad
El cruce ferroviario se realiza a través del Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas, una estructura ferroviaria y vial de 1.419 metros sobre el río Uruguay, inaugurada en 1947 y considerada una de las principales puertas ferroviarias entre Argentina y Brasil.
Según especialistas del sector, tanto Argentina como Brasil avanzan en tareas de mantenimiento de la infraestructura para volver a habilitar la circulación de trenes de carga. La reactivación permitiría reducir costos logísticos, disminuir la dependencia del transporte por camión y mejorar la competitividad de las economías regionales de la Mesopotamia.
Las obras también apuntan a facilitar el transporte de productos agrícolas, cemento, pasta de celulosa y otras cargas, fortaleciendo el intercambio comercial entre ambos países.
Hasta el momento no se confirmó una fecha para el regreso de los servicios internacionales, ya que la puesta en funcionamiento dependerá de que las obras concluyan en ambos lados de la frontera.
El último tren de cargas operado por la empresa estatal argentina cruzó el puente en mayo de 2017, por lo que la reapertura marcaría el regreso del tráfico ferroviario internacional después de casi nueve años de inactividad.