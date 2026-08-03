Después de una década

Con un crédito especial del Mercosur, reactivarán el histórico paso ferroviario entre Argentina y Brasil

Las obras en el Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas incluyen tareas de recuperación de la infraestructura ferroviaria, limpieza del tendido y remoción de intrusiones que dificultaban el paso de las formaciones. Mientras tanto, se espera que Brasil avance con intervenciones similares para completar la rehabilitación del corredor. Los trabajos estarían completos en 2027.