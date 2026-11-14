Tensión sindical

Pettovello salió al cruce de Barrionuevo, denunció presiones y evalúa ir a la Justicia: "Es intolerable hostigar"

En medio del litigio por las elecciones en UTHGRA y la falta de homologación salarial, la ministra de Capital Humano rechazó la marcha convocada por los gastronómicos para este lunes. La funcionaria aseguró que el conflicto es estrictamente jurídico y advirtió: "A mí no me extorsiones porque vamos mal".