El Gobierno nacional salió al cruce del dirigente sindical Luis Barrionuevo en medio del proceso judicial por presuntas irregularidades en las elecciones internas de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). A través de un descargo público, el Ejecutivo sostuvo que "no es correcto mentir ni presionar, y es aún más intolerable hostigar".
Pettovello salió al cruce de Barrionuevo, denunció presiones y evalúa ir a la Justicia: "Es intolerable hostigar"
En medio del litigio por las elecciones en UTHGRA y la falta de homologación salarial, la ministra de Capital Humano rechazó la marcha convocada por los gastronómicos para este lunes. La funcionaria aseguró que el conflicto es estrictamente jurídico y advirtió: "A mí no me extorsiones porque vamos mal".
La encargada de responderle al histórico referente gastronómico fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el marco de la disputa que mantiene la cartera laboral respecto al reconocimiento formal de Barrionuevo como titular del gremio. Según detalló la funcionaria, recibió "presiones" orientadas a lograr que la administración nacional desista "de un recurso extraordinario que el Ministerio ha presentado conforme a la ley".
"Considero que corresponde que sea la Justicia, y no las presiones de terceros, la que resuelva la cuestión", expresó Pettovello en sus redes sociales. En el mismo mensaje, dedicó un párrafo específico a la movilización que UTHGRA convocó para el próximo lunes a partir de las 16:00, con punto de partida en Avenida de Mayo 930 y destino final en la sede de la Secretaría de Trabajo.
Frente a esa medida de fuerza, la ministra cuestionó los motivos de la protesta y adelantó posibles acciones legales: "La movilización que se pretende impulsar, en un contexto de hostigamiento tanto personal como a través de los medios de comunicación, responde a intereses particulares que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Analizaré la posibilidad de efectuar una presentación judicial o denuncia para proteger mi integridad moral y física", enfatizó. Y concluyó de manera categórica: "Exhorto a que cesen las insistentes presiones y agresiones hacia mi persona".
Un antecedente tenso en la UCA
El enfrentamiento escaló luego de un áspero intercambio que ambos protagonizaron recientemente en la Universidad Católica Argentina (UCA), en la previa de una actividad encabezada por el papa León XIV junto a representantes del mundo del trabajo. Allí, el sindicalista reclamó por la falta de convalidación oficial de los acuerdos paritarios del sector.
Ante el planteo, Pettovello le recordó que el expediente se encuentra judicializado y que, por lo tanto, el Poder Ejecutivo no está habilitado a intervenir administrativamente. "A mí no me extorsiones porque vamos mal", le advirtió la ministra cara a cara, sugiriéndole además que "debería pedirle a la Justicia una excepción para que la Secretaría de Trabajo pueda intervenir y homologar si es que los trabajadores no cobran el aumento". Finalmente, aclaró que la demora en la entrega del certificado de autoridades “no es por una cuestión política, sino estrictamente jurídica”.