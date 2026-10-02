Las intensas lluvias y nevadas registradas en la zona de alta montaña provocaron este jueves un importante desprendimiento de piedras y rocas en Puente del Inca, departamento mendocino de Las Heras. Según informaron las autoridades, el episodio no dejó personas heridas.
Se desprendieron rocas en Puente del Inca tras las fuertes nevadas en Mendoza
El episodio quedó registrado en video y generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, aunque las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni daños en las viviendas cercanas.
La caída se produjo durante la tarde y generó preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones, aunque no se reportaron daños en las viviendas cercanas.
Dónde ocurrió el desprendimiento
El incidente tuvo lugar en el sector sureste de la villa, de acuerdo con lo informado por el teniente coronel Mauro Salari, jefe de la Compañía de Cazadores.
Las piedras se desprendieron del otro lado del río, en un sector ubicado frente a la zona norte de la parroquia. La acumulación de nieve registrada en el área se sumó al fenómeno ocasionado por las condiciones climáticas.
Sin heridos ni daños
Las autoridades confirmaron que la caída de rocas no provocó personas heridas. Tampoco se registraron daños en las casas ubicadas en las cercanías del lugar donde ocurrió el desprendimiento.
El episodio se produjo en medio de las intensas precipitaciones y nevadas que afectan a la zona de alta montaña mendocina.
Qué es Puente del Inca
Puente del Inca se encuentra a unos 180 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en plena Cordillera de los Andes. Se trata de un monumento natural ubicado sobre el río Las Cuevas.
El puente tiene 48 metros de longitud y constituye uno de los puntos de interés turístico de la provincia. Su estructura natural se encuentra en un entorno cordillerano donde las condiciones climáticas pueden generar distintos fenómenos asociados a las precipitaciones y la acumulación de nieve.