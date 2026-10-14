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Posible bacteria

Hallaron cinco ballenas muertas en menos de 48 horas en Puerto Madryn

Las autoridades investigan las causas de la mortandad y advierten que esta temporada podría superar el récord registrado en 2012, cuando se contabilizaron 113 ballenatos sin vida.

Especialistas analizan muestras para determinar las causas de los fallecimientos.Especialistas analizan muestras para determinar las causas de los fallecimientos.
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La aparición de ballenas muertas en las costas de Puerto Madryn genera preocupación. En menos de 48 horas se encontraron cinco ejemplares sin vida y las autoridades advirtieron que esta temporada podría registrar el mayor porcentaje de mortandad.

Desde hace semanas se reportan hallazgos de ballenas muertas en distintos sectores de la costa de la ciudad chubutense. La situación se agravó en los últimos días por la cantidad de ejemplares encontrados en un período breve.

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Dónde aparecieron

Este martes por la mañana, una ballena franca austral fue vista en inmediaciones de las calles Roca y 9 de Julio.

Durante el último fin de semana largo también se encontraron ejemplares muertos en Playa Kaiser, la Curva del Indio, Playa Paraná y el sector comprendido entre Prefectura y el Club Náutico Atlántico Sud.

FILE PHOTO: Endangered North Atlantic Right Whales skim feed and sub-surface feed in the waters off of Cape Cod, Massachusetts, U.S., March 27, 2023. REUTERS/Lauren Owens Lambert (NOAA permit 25740-01 mandatory if publishing the image)/File PhotoLos registros preliminares alertan sobre una posible mortandad récord de ballenatos.

Investigan las causas de la mortandad

Ante la situación, el Programa de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral activó los protocolos de recolección y análisis de muestras para determinar las causas de las muertes.

Una de las hipótesis que investiga la Secretaría de Ambiente de Chubut es la presencia de una bacteria en el ambiente marino que podría provocar una afección sistémica en los ballenatos.

Además, desde el organismo señalaron que se necesitan estudios en las aguas de los golfos Nuevo y San José para investigar las condiciones ambientales que podrían afectar la supervivencia y el bienestar de las ballenas.

Southern right whales, known in Spanish as ballena franca austral, swim in the waters of the Atlantic Sea, offshore Golfo Nuevo, Argentina's Patagonian village of Puerto Piramides, September 19, 2014. REUTERS/Maxi JonasUna posible bacteria en el ambiente marino es una de las hipótesis investigadas.

El antecedente de 2012

A fines de septiembre, el programa confirmó en un comunicado que en 2012 se registraron 113 ballenatos muertos. Según lo informado, fue el mayor número documentado hasta ese momento para la especie, tanto a nivel local como mundial.

Los registros preliminares de este año indicarían que la mortandad podría alcanzar una escala aún mayor.

Qué hacer ante una ballena varada

Las recomendaciones indican que, ante la presencia de una ballena varada, viva o muerta, no hay que acercarse ni tocarla. También se debe evitar que las mascotas se aproximen o entren en contacto con el animal.

Para informar sobre estos casos, se puede contactar a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre y a la Secretaría de Ambiente de Chubut al 280-4670760.

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