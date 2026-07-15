Luego de la intensa ola de frío que afectó a gran parte de la Argentina en las últimas semanas, las temperaturas comenzaron a mostrar una leve recuperación. Sin embargo, este martes varias localidades continuaron con registros bajo cero durante las primeras horas de la mañana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Estas fueron las diez ciudades más frías de la Argentina este martes
Las bajas temperaturas persisten en varias provincias pese al leve repunte térmico. Río Grande, Río Gallegos y Ushuaia encabezaron el ranking nacional.
Río Grande encabezó el ranking
La ciudad más fría del país fue Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se registró una temperatura de -3,4°C, una sensación térmica de -8,9°C y una humedad del 98%.
En segundo lugar se ubicó Río Gallegos, en Santa Cruz, con -1,9°C y una humedad del 94%.
El tercer puesto fue para Ushuaia, también en Tierra del Fuego, que registró -1,7°C, una sensación térmica de -6,8°C y una humedad del 72%.
Estas tres ciudades fueron las únicas que marcaron temperaturas inferiores a los dos grados bajo cero durante la franja horaria relevada por el SMN.
El ranking de las diez ciudades más frías
Entre las 6:00 y las 7:00 de este martes, las diez localidades con las temperaturas más bajas fueron:
- Río Grande (Tierra del Fuego): -3,4°C y 98% de humedad.
- Río Gallegos (Santa Cruz): -1,9°C y 94% de humedad.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -1,7°C y 72% de humedad.
- Perito Moreno (Santa Cruz): -0,7°C y 96% de humedad.
- El Calafate (Santa Cruz): -0,4°C y 96% de humedad.
- Coronel Suárez (Buenos Aires): 2,2°C y 98% de humedad.
- Chapelco (Neuquén): 3,2°C y 97% de humedad.
- San Juan (capital): 3,2°C y 80% de humedad.
- Santa Rosa (La Pampa): 3,6°C y 100% de humedad.
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): 3,7°C y 92% de humedad.