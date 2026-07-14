Luego de varios días marcados por una intensa ola polar, las bajas temperaturas continuaron este martes 14 de julio en distintos puntos del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias ciudades amanecieron con registros por debajo de los 0°C, especialmente en la Patagonia.
El frío no da tregua: las ciudades con las menores temperaturas del país
Los registros del Servicio Meteorológico Nacional mostraron valores bajo cero en varias provincias durante las primeras horas de este martes, con predominio en la Patagonia.
Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, fue la localidad más fría de la mañana. A las 7:00 registró una temperatura de -5°C, una sensación térmica de -10,5°C y una humedad del 97%.
Río Grande y Ushuaia encabezaron el ranking
El segundo lugar fue para Ushuaia, también en Tierra del Fuego, donde el termómetro marcó -3,7°C. La sensación térmica descendió hasta los -8,5°C, mientras que la humedad alcanzó el 71%.
El tercer puesto correspondió a El Calafate, en Santa Cruz, con una temperatura de -1°C y una humedad del 95%.
Las diez ciudades más frías de la mañana
Según los datos difundidos por el SMN a las 7:00, este fue el ranking de las localidades con menores temperaturas:
- Río Grande (Tierra del Fuego): -5°C y humedad del 97%.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -3,7°C y humedad del 71%.
- El Calafate (Santa Cruz): -1°C y humedad del 95%.
- Perito Moreno (Santa Cruz): 0°C y humedad del 94%.
- Río Gallegos (Santa Cruz): 0,8°C y humedad del 100%.
- San Juan (San Juan): 1,1°C y humedad del 77%.
- Río Cuarto (Córdoba): 1,6°C y humedad del 98%.
- Comodoro Rivadavia (Chubut): 2,2°C y humedad del 97%.
- Esquel (Chubut): 2,6°C y humedad del 84%.
- Villa Reynolds (San Luis): 2,6°C y humedad del 90%.
El frío continúa presente en gran parte del país
Los registros reflejan que las temperaturas más bajas volvieron a concentrarse en la Patagonia, aunque también se observaron valores muy bajos en provincias del centro y oeste argentino.
La persistencia del aire frío mantiene las condiciones invernales en gran parte del territorio nacional, con jornadas que comienzan con heladas y temperaturas cercanas o inferiores a los 0°C en varias localidades.