Una menor de 12 años debió ser internada de urgencia tras descompensarse dentro del aula en una escuela primaria de Las Termas de Río Hondo. La familia presentó una denuncia penal e investigan si compañeros de clase le colocaron un psicofármaco disuelto en su botella de agua, en el marco de una situación sistemática de acoso escolar.
Conmoción en Santiago del Estero: una alumna de 12 años se descompensó en la escuela y denuncian que la drogaron
La menor debió ser internada de urgencia tras descompensarse dentro del aula en una institución de nivel primario de Las Termas de Río Hondo.
Grave episodio en el aula
El hecho ocurrió en la Escuela N° 940 de Colonia Tinco, una localidad del departamento Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero. Durante la jornada escolar, la niña comenzó a experimentar un severo malestar físico que culminó en su descompensación mientras se encontraba en el aula.
La situación salió a la luz cuando el hermano mayor de la víctima, de 17 años, acudió al establecimiento educativo al finalizar la carga horaria para retirarla y la halló descompensada junto a sus compañeros de curso.
Denuncia por acoso y falta de asistencia de urgencia
La madre de la niña formalizó la denuncia policial durante la noche del martes en la Comisaría Nº 6 de la Mujer y la Familia de Las Termas de Río Hondo. Según consta en las actuaciones del expediente, la progenitora señaló que la víctima logró relatarle en su hogar que sintió un fuerte malestar tras consumir agua de su botella individual, en la cual habría sido disuelta una pastilla por parte de otros alumnos.
Asimismo, los familiares manifestaron ante las autoridades policiales que la menor venía sufriendo reiterados episodios de burlas, hostigamiento y maltrato escolar por parte de sus pares, antecedente sobre el cual ya habían intentado alertar previamente a la institución. En su presentación, la familia remarcó además la falta de asistencia médica inmediata por parte del personal escolar y la demora en la notificación formal a los tutores responsables mientras la alumna se encontraba descompensada.
Intervención judicial y estado de salud
Ante el cuadro de salud que presentaba la menor, fue trasladada de urgencia en primera instancia al Centro Integral de Salud de Las Termas y, debido a la complejidad del cuadro, se derivó su traslado al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI) de la capital provincial para realizarle estudios de mayor rigor toxicológico y clínico. De acuerdo con el último parte médico recibido, la nena evolucionó de forma favorable y se encuentra fuera de peligro.
La causa se encuentra bajo la órbita de la fiscal Daiana Pérez Vicens, quien ordenó el inicio de las diligencias sumarias. Entre las medidas dispuestas, la funcionaria judicial solicitó un informe exhaustivo al establecimiento educativo para constatar antecedentes institucionales respecto al grupo escolar, al tiempo que peritos analizan las sustancias para determinar fehacientemente qué droga ingirió la víctima e identificar a las personas involucradas en el episodio.