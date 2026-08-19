Se presentó en Gualeguaychú, Entre Ríos, el ciclo 2026 del programa “Serenata 0.0”, destinado a todos los estudiantes de nivel secundario, el cual está orientado a brindar información sobre hábitos de autocuidado, pautas de convivencia urbana y los riesgos vinculados al consumo de sustancias de cara las próximas serenatas que se realizarán en el marco de la celebración por el Día del Estudiante.
“Serenata 0.0”: de qué se trata la propuesta en Gualeguaychú para festejos seguros
El Área de Juventud de la Municipalidad comenzó con los encuentros destinados a promover celebraciones seguras y responsables durante las tradicionales serenatas estudiantiles.
La iniciativa procura articular acciones directas entre la Subsecretaría de Salud, la Dirección de Tránsito, el Área de Inspección General y el Área de Juventud con los directivos escolares y los grupos de padres.
A través de este trabajo conjunto, se busca que las tradicionales festividades de egresados se desarrollen en recintos habilitados, con acompañamiento adulto permanente y bajo el estricto cumplimiento de las normas vigentes.
Inscripción a cursos
Desde la Municipalidad se informó que los equipos directivos de las instituciones interesadas en sumar sus cursos al cronograma pueden coordinar fechas a través del WhatsApp 3446-516675, por correo electrónico a [email protected] o, personalmente, en Gervasio Méndez 1.104.
Qué es la serenata
Las serenatas son concentraciones de grupos de adolescentes, principalmente de los últimos cursos de los colegios secundarios, originalmente durante las madrugadas, donde se escucha música al aire libre y habitualmente se consumen bebidas alcohólicas. El contexto habitual se da en el Día del Estudiantes o recibimiento de la primavera.