De Gualeguaychú a Hollywood: quién es el diseñador argentino que conquistó a Pedro Pascal
Rafael Olarra se convirtió en el centro de todas las miradas tras ser fotografiado en actitud romántica con la estrella de "The Last of Us". Un recorrido por la vida del creativo entrerriano que brilla en Nueva York y Los Ángeles.
El hermetismo que Pedro Pascal suele mantener sobre su vida privada parece haber encontrado una excepción en la figura de un argentino. Se trata de Rafael Olarra, un reconocido director de arte y diseñador nacido en Gualeguaychú, Entre Ríos, quien en las últimas semanas fue captado por los paparazzi compartiendo salidas, mimos y caminatas cómplices con el actor del momento en las calles de Nueva York y Los Ángeles.
Un talento con sello nacional
Rafael Olarra, de 42 años, no es un recién llegado al mundo del arte. Su formación comenzó en Buenos Aires, en la Universidad del Cine (FUC), donde exploró la pintura, la fotografía y la escultura. Su ambición y talento lo llevaron rápidamente a cruzar fronteras: tras un paso por Madrid donde colaboró con el Cirque du Soleil, se instaló definitivamente en los Estados Unidos.
En la "Gran Manzana", Olarra se consolidó como una figura clave en la dirección creativa y el diseño de espacios de lujo, especialmente vinculado al Grupo Faena. Su currículum impresiona: ha trabajado en campañas para revistas de la talla de Vogue, Vanity Fair y V Magazine, y su círculo social incluye a leyendas como Cher, Shakira y la supermodelo Gisele Bündchen.
El argentino junto a Cher.
Entre el cine y el Lower East Side
Los rumores de romance cobraron fuerza este 4 de marzo tras la difusión de nuevas imágenes y detalles sobre su vínculo. La pareja fue vista recientemente en una función de "Cumbres Borrascosas" en Manhattan. Según testigos, la complicidad entre ambos es evidente: gestos de cariño, abrazos y el actor apoyando su cabeza en el hombro del diseñador confirmaron que lo que comenzó como una amistad —con un supuesto antecedente durante la pandemia— se ha transformado en algo más profundo.
Para el público local, la noticia generó una curiosa confusión viral con el exfutbolista chileno del mismo nombre, situación que el propio deportista aclaró con humor en sus redes sociales. Sin embargo, el "Rafa" que acompaña a Pascal es el creativo entrerriano, quien se define como un "viajero aventurero y triatleta".
Olarra con la supermodelo Gisele Bündchen.
Un presente de exposición mundial
A pesar de estar acostumbrado a codearse con la élite de Hollywood por su trabajo, el impacto mediático de su relación con Pascal ha puesto a Olarra bajo una lupa global. Pascal, quien se encuentra en la cima de su carrera con proyectos como Los 4 Fantásticos y las nuevas temporadas de sus series más exitosas, parece haber encontrado en el argentino un refugio de calidez rioplatense en medio de su vertiginosa agenda.
Aunque ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, las imágenes en el Lower East Side y Beverly Hills hablan por sí solas. Argentina vuelve a exportar talento, esta vez, a través de la mirada estética y el corazón de un diseñador que supo conquistar al hombre más buscado de la industria cinematográfica actual.