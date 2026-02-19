Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra fueron sorprendidos juntos en San Valentín

El "Daddy" de Internet parece haber encontrado finalmente un compañero para caminar por la Gran Manzana, y para sorpresa de muchos, tiene raíces bien criollas.
El protagonista de "The Last of Us" fue captado en actitud muy cariñosa por las calles de Nueva York junto al reconocido director de arte criado en Gualeguaychú. Las fotos del fin de semana romántico que encendieron las redes sociales.
Pedro Pascal, el actor chileno que conquistó el mundo con sus papeles en The Last of Us y The Mandalorian, se convirtió en el centro de todas las miradas tras ser fotografiado en lo que muchos ya califican como el romance del año. El afortunado es Rafael Olarra, un prestigioso diseñador y director de arte argentino.
Las imágenes, difundidas originalmente por el portal estadounidense TMZ y replicadas globalmente, muestran a la pareja disfrutando de una serie de citas durante el fin de semana de San Valentín. Entre risas, abrazos y caminatas del brazo por el Lower East Side, Pascal y Olarra no ocultaron su complicidad, rompiendo con el habitual hermetismo que el actor suele mantener sobre su vida privada.
La jornada romántica incluyó un almuerzo dapper en un exclusivo restaurante neoyorquino y una salida al cine para ver la nueva versión de Cumbres Borrascosas, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.
Testigos presenciales aseguraron que se los vio "sumamente relajados y conversadores" durante la función, e incluso las cámaras captaron momentos de mimos que disipan cualquier duda sobre una simple amistad.
Curiosamente, la noticia generó una desopilante confusión en redes sociales. Debido a la coincidencia de nombres, muchos usuarios y algunos medios internacionales creyeron inicialmente que el acompañante de Pascal era el exfutbolista chileno homónimo.
El propio exjugador tuvo que salir a aclarar la situación con humor en su cuenta de Instagram: "¡Me voy a Hollywood!", escribió entre emojis de risas, dejando claro que el "Rafa" en cuestión es el creativo argentino.
Nacido en Buenos Aires y criado en un campo de Gualeguaychú, Entre Ríos, Rafael Olarra es una figura sumamente respetada en el ambiente del diseño y la moda internacional. Formado en la Universidad del Cine (FUC) en San Telmo, su talento lo llevó rápidamente a las ligas mayores de Nueva York.
Olarra es la mente creativa detrás de gran parte de la estética de los hoteles Faena y ha colaborado estrechamente con el legendario fotógrafo Mario Testino. Además, cuenta con un historial de vínculos en Hollywood: mantuvo una relación de un año con el actor Luke Evans (La Bella y la Bestia, El Hobbit), de quien se separó en 2021.
A sus 50 años, Pedro Pascal atraviesa su mejor momento profesional. Con la segunda temporada de The Last of Us en el horizonte y su reciente incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel como Reed Richards en Los 4 Fantásticos, el actor chileno parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre su éxito arrollador y su felicidad personal.
Aunque ninguno de los dos ha confirmado el romance de manera oficial, los gestos de cariño en público hablan por sí solos. Para el público argentino, el orgullo es doble: no solo por el talento de Olarra en el mundo del arte, sino por ser quien, aparentemente, conquistó el corazón del hombre más buscado de la industria cinematográfica actual.