Rumores de romance

Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra fueron sorprendidos juntos en San Valentín

El protagonista de "The Last of Us" fue captado en actitud muy cariñosa por las calles de Nueva York junto al reconocido director de arte criado en Gualeguaychú. Las fotos del fin de semana romántico que encendieron las redes sociales.