El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, escuchó la profusa evidencia que los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, desarrollaron como fundamentos de la solicitud de remisión de la causa a juicio oral y público del expediente que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ex gobernador, Sergio Urribarri, y su amigo, el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, entre enero de 2008 y diciembre de 2015, cuando fue gobernador y diputado provincial.
Exponen las millonarias inversiones, gastos y viajes atribuídos a Urribarri por enriquecimiento ilícito
En la audiencia de remisión de la causa a juicio contra el ex gobernador, Sergio Urribarri, y el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, Fiscalía detalló, año por año, las millonarias inversiones, compras suntuosas, viajes a Europa y Brasil, y gastos cotidianos que Urribarri habría realizado a través de su amigo paraguayo. El martes desde las 9 alegarán las defensas.
El martes 20 escuchará a las defensa de los dos imputados que quedaron vinculados a la investigación, puesto que el otro sospechoso, identificado como Ángel Rubén Martínez, dirimió su situación en un juicio abreviado. Urribarri y Cardona Herreros también comparten acusaciones por el presunto delito de Negociaciones incompatibles, Cohecho pasivo y Fraude.
Es en la causa que investiga la contratación que se habría realizado mediante el pago de coimas a ex funcionarios de las gestiones de Urribarri, de un sistema de software para la Administración Pública que se adjudicó a la empresa Relevamientos Catastrales SA de la que Cardona Herreros es presidente. En este legajo, numerosos ex funcionarios resolvieron sus situaciones procesales en juicio abreviados en los que reconocieron los cargos que se les formularon.
Pena en expectativa y sumas millonarias
Los fiscales adelantaron que en el fututo debate solicitarán para el ex gobernador, como autor, la pena de cinco años y 10 meses de prisión –Urribarri ya cumple condena en el penal de Gualeguaychú por cinco hechos de corrupción que se dirimieron en un solo debate-, una multa del 100 % del monto del presunto enriquecimiento, que actualizado y según las pericias que sostienen la imputación, alcanzó la suma de 11.546.740,92 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros; y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
En tanto que para Cardona Herreros, como partícipe necesario, solicitará la pena de cinco años, más la pena de multa por el 100 % del monto investigado, que ascendería a 8.673,275,42 pesos, 7.155.783,71 dólares y 14.100 euros.
Tras los rechazos, la remisión
En el inicio de la audiencia, Budasoff recordó que ya se agotaron las cuestiones preliminares y se resolvieron los recursos que presentaron las defensas, que atacaron la extracción de evidencia digital, la inobservancia de protocolos de actuación en materia de evidencia digital, plantearon la extinción de la acción penal por prescripción, y solicitaron la nulidad de la remisión y el sobreseimiento de los imputados. Así, se ingresó de lleno a los fundamentos de cada parte.
Viajes, departamentos, autos y gastos cotidianos
Fiscalía detalló año a año la evidencia que recolectó en allanamientos en Buenos Aires, en la casa de Cardona Herreros y en la empresa Relevamientos Catastrales, de la que es presidente; y los que se realizaron en la casa de Urribarri, en calle Néstor Garat, en Concordia, y en la de Martínez, en Buenos Aires.
Los fiscales enumeraron la evidencia que, entienden, probará que Cardona Herreros operaba como una “persona interpósita” que gestionaba y posibilitaba que Urribarri, y su familia, accedieran a numerosos beneficios que luego eran erogados por el ex gobernador.
Sobre este punto, detallaron que de los secuestros se obtuvo profusa evidencia documental, mails y mensajes que expusieron, entre otras situaciones, que los dos sospechosos se remitían información sobre aquellas operatorias en un correo que designaron como Ayolas.
De Concordia al mundo
Fiscalía enumeró viajes a Europa con destino a Londres, Madrid, París, Atenas, Venecia y Cerdeña, que habrían realizado, alternativamente, el matrimonio conformado entre Urribarri y Ana Lía Aguilera, hermana de Juan Pablo Aguilera, condenado en la Mega Causa e imputado en la Causa Contratos Truchos, y los hijos de la pareja con amigos y sus respectivas parejas.
La acusación agregó que cada viaje está corroborado por los correspondientes informes que remitió la Dirección de Migraciones.
También dio cuenta de viajes a Nueva York, Natal y Río de Janeiro, en Brasil. En la mayoría de los casos los viajes eran gestionados desde la empresa de Cardona Herreros, los alojamientos se reservaban en hoteles de cinco estrellas y se gestionaba y pagaban los gastos de traslado.
Una escultura veneciana y un Rolex
Entre la evidencia se detalló la compra de una escultura en Venecia por la que se habría pagado 2.200 dólares. Según se precisó, la obra pesó 45,6 kilos y su traslado desde Murano, en Venecia, costó 7.000 dólares.
Otra presunta adquisición suntuaria sería la compra de un Rolex, que a precios actualizados arrojó un monto de 21.000.000 pesos. Además se adicionó la compra de un departamento en Puerto Madero, su modificación y amoblamiento, y el pago de los gastos e impuestos, en una presunta maniobra que consistió en que fue adquirido por el empresario “a comisión” por la suma de 1.227.000 dólares y fue pagado con una entrega y 29 cuotas.
También se les atribuye la adquisición de numerosos vehículos que compraba Cardona Herreros u otros allegados, pero que comprendían la autorización a nombre de los hijos mayores de Urribarri para conducirlos. En este sentido se expuso una infracción de tránsito de uno de aquellos vehículos de Cardona Herreros que se confeccionó por una falta cometida en Ruta Nacional Nº14, en cercanías de Concordia.