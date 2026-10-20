Entre Ríos

Exponen las millonarias inversiones, gastos y viajes atribuídos a Urribarri por enriquecimiento ilícito

En la audiencia de remisión de la causa a juicio contra el ex gobernador, Sergio Urribarri, y el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, Fiscalía detalló, año por año, las millonarias inversiones, compras suntuosas, viajes a Europa y Brasil, y gastos cotidianos que Urribarri habría realizado a través de su amigo paraguayo. El martes desde las 9 alegarán las defensas.