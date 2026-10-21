Tras los argumentos de las defensas cuestionando el informe contable que realizaron una contadora de Fiscalía y uno de parte, por supuestas diferencias en los montos entre el informe y el hecho, y oponiéndose a la elevación de la causa a juicio, Fiscalía rechazó los planteos y precisó que no hay ni una “coma” o “centavo” de diferencia y agregó que los montos cuestionado responden a evidencia que surge de la evidencia colectada en los distintos allanamientos.
Causa Urribarri: los fiscales rechazaron planteos de la defensa y sostienen que las cifras son exactas
El Ministerio Público Fiscal descartó inconsistencias en los informes contables y señaló que los gastos familiares fueron costeados por un empresario afín.
Los fiscales Juan Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, respondieron con solidez los planteos que realizaron en la jornada del martes 20, los defensores del ex gobernador Sergio Urribarri, que cumple condena en un penal de Gualeguaychú tras la condena que se le impuso por cinco hechos de corrupción; y del empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros, presidente de Relevamientos Catastrales SA, firma que es parte de otra causa que tiene a Urribarri y Cardona Herreros, entre otros, como imputados de los delitos de Negociaciones incompatibles, Cohecho pasivo y Fraude.
El juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, dictó un cuarto intermedio y dará a conocer su resolución en una audiencia que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) notificará con dos días de anticipación a las partes.
Los fiscales respondieron a los planteos de los defensores, Miguel Cullen, que asiste al ex gobernador; e Ignacio Díaz y José Velázquez, que representan al empresario de origen paraguayo, rechazándolo por extemporáneos y porque, aseguraron, no existe ni “una coma o centavo” de diferencia en los montos atribuidos a ambos imputados que afecte el principio de congruencia, de defensa en juicio o de debido proceso.
Entre las sólidas respuestas, los fiscales consideraron que el argumento defensivo de que los hijos de la pareja compuesta entre Urribarri y Ana Lía Aguilera, tenían posibilidades económicas de responder por sus gastos e inversiones, caería ante la evidencia colectada que, en esta etapa intermedia y con el grado de probabilidad que aquella exige, exhibe que las compras de inmuebles, y su refacción y amueblamiento, y los numerosos viajes al exterior, fueron todas a nombre de Cardona Herreros, a quien consideran “testaferro” del ex mandatario provincial y se habría beneficiado con el acceso a millonarias licitaciones con el Estado provincial.
En aquella línea y acudiendo al sentido común, entendieron que los viajes a Europa, New York, y Brasil, con hospedajes en hoteles de cinco estrellas, no fueron obtenidos por ninguno de los miembros de la familia de Urribarri, sino que fueron adquiridos desde Relevamientos Catastrales y todo el trámite fue consignado a nombre de Cardona Herreros. Añadieron que los montos luego se descontaban del patrimonio de Urribarri, según surge de la distinta y profusa evidencia documental e informática que se secuestró en los numerosos allanamientos que se realizaron en Buenos Aires, Concordia y Paraná.
Los fiscales respondieron al cuestionamiento de Cullen sobre supuestas diferencias en los montos que surgen del informe pericial contable que realizaron una contadora del Ministerio Público Fiscal (MPF) y un contador ofrecido por la defensa, que arribaron a una conclusión en común, y los que se consignaron en el relato del hecho. Señalaron que “aunque no figuren a su nombre (N de la R: se refiere a los bienes y viajes consignados en el hecho), el beneficiario era Urribarri”, expresaron que el relato del hecho está “circunstanciado” y que los montos son exactos y surgen de la suma del informe contable y los “gastos no justificados” que, según la hipótesis fiscal, beneficiaron a Urribarri y su grupo familiar, de los que indicaron que la esposa no registra ninguna actividad que genere recursos, y de los hijos adultos el informe arrojó que registraron resultado patrimonial negativo para distintos períodos.
Los funcionarios destacaron que las defensas nunca expresaron disconformidad con las conclusiones del informe, consideraron que el planteo es extemporáneo porque debió realizarse en la etapa anterior, de realización de los legajos a presentar en esta etapa, y pidieron su rechazo y la continuidad de la audiencia con la etapa de admisión de evidencia y de formulación de los acuerdos probatorios, si hubiere alguna posibilidad de alguno.
En aquella línea también consideraron que es extemporáneo el pedido de realizar una pericia contable oficial con peritos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y del MPF y de parte, porque no se solicitó en la etapa adecuada y la información recabada es suficiente.
Los fiscales destacaron que “solo con revisar la pericia se ve que los montos coinciden” y criticaron que el planteo defensivo “no es real, fue parcializada la información que ayer desarrolló Cullen” añadiendo que el defensor “solo tomó algunos anexos sobre la capacidad de ahorro de la familia Urribarri pero omitió referir a otra evidencia que versa sobre los detalles específicos de “los gastos no justificados”, que están consignados en otro anexo, destacando que la suma da exactamente los montos endilgados.