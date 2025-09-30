Alerta por tormentas fuertes en Corrientes y otras seis provincias de Argentina

Las malas condiciones del clima regresan este martes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
El aviso del Servicio Meteorológico afecta a Chaco, Misiones, Formosa, Salta, Chubut y Santa Cruz.
Las malas condiciones del clima regresan este martes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este martes para zonas de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Salta, Chubut y Santa Cruz.
De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.