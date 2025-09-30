#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Este martes

Alerta por tormentas fuertes en Corrientes y otras seis provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico afecta a Chaco, Misiones, Formosa, Salta, Chubut y Santa Cruz.

El aviso del SMN afecta a un total de siete provincias. Crédito: Flavio Raina
 10:39

Las malas condiciones del clima regresan este martes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Mirá tambiénQué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este martes para zonas de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, Salta, Chubut y Santa Cruz.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas".

El aviso del SMN afecta a un total de siete provincias. Crédito: Guillermo Di SalvatoreEl aviso del SMN afecta a un total de siete provincias. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Corrientes
Chaco
Misiones
Formosa
Salta
Chubut
Santa Cruz
Servicio Meteorológico Nacional

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro