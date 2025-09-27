Rufino: vientos superiores a 60 km/h derribaron árboles y causaron daños

Tal como se había pronosticado, la lluvia comenzó a caer en Rufino cerca de las 21 horas del viernes, pero fueron los violentos vientos los que transformaron el pronóstico en un desastre.
El fuerte temporal que azotó la ciudad el viernes por la noche dejó un panorama de destrozos. Personal municipal trabaja arduamente desde la madrugada para despejar calles y asistir a los damnificados.
Tal como se había pronosticado, la lluvia comenzó a caer en Rufino cerca de las 21 horas del viernes, pero fueron los violentos vientos los que transformaron el pronóstico en un desastre.
La intensidad del temporal escaló rápidamente, alcanzando su punto máximo cerca de la medianoche. Las ráfagas superaron los 60 kilómetros por hora, desatando una fuerza incontrolable que causó numerosos estragos en distintos puntos de la ciudad.
Los cortes de luz se multiplicaron durante la peor parte de la tormenta, sumiendo a Rufino en una oscuridad solo interrumpida por los relámpagos, en lo que muchos vecinos describieron como una "noche de terror".
Las consecuencias más visibles y graves fueron los árboles que no resistieron la velocidad del viento. Muchas raíces cedieron, provocando que ejemplares de gran porte se desplomaran, arrastrando a su paso cables y causando daños materiales.
Entre los incidentes, se reportó un automóvil que sufrió destrozos al quedar estacionado bajo un viejo árbol que fue derribado por las ráfagas.
Además de los árboles y ramas, la tormenta causó otros daños en la infraestructura urbana. Si bien no hubo reportes de víctimas fatales, calles y sectores como el Skatepark quedaron anegados debido a la gran cantidad de agua y la obstrucción de desagües.
Desde las primeras horas de la madrugada, personal municipal se encuentra trabajando sin descanso para atender las emergencias, despejar la vía pública y restablecer la normalidad en la ciudad.
Este sábado, Rufino avanza en su recuperación con un esfuerzo conjunto de las cuadrillas de asistencia y los propios vecinos.
En este contexto, la Municipalidad emitió un comunicado de prensa solicitando la colaboración de la comunidad:
“Solicitamos a los vecinos circular con precaución por las calles de la ciudad. Recordamos que es indispensable no arrojar residuos a la vía pública para no obstruir los desagües y que el agua escurra correctamente”, expresaron, subrayando la importancia de evitar nuevas anegaciones.
El evento climático en el sur de Santa Fe es un claro recordatorio de cómo las tormentas se intensifican y los cambios climáticos dejan su huella en el país.
