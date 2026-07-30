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Alerta meteorológica: cinco provincias bajo amenaza por lluvias y vientos fuertes este jueves

Las precipitaciones persistentes afectarán distintas regiones durante la jornada, con acumulados previstos de hasta 70 milímetros en algunas áreas y posibilidad de mezcla con nieve.

Varias regiones se preparan para una jornada con abundante agua acumulada.Varias regiones se preparan para una jornada con abundante agua acumulada.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias, nevadas y fuertes vientos para este jueves 30 de julio, con advertencias que alcanzan a cinco provincias del país.

Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz se encuentran bajo distintos niveles de alerta debido a la presencia de fenómenos meteorológicos que podrían generar complicaciones durante la jornada. En algunas zonas se prevén importantes acumulados de nieve, mientras que las ráfagas de viento podrían superar los 90 kilómetros por hora.

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Lluvias persistentes

El SMN informó que varias regiones estarán afectadas por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada estimados entre 20 y 30 milímetros, aunque no se descarta que algunos registros puedan ser superiores de manera puntual.

Además, el organismo señaló que en determinados sectores podría producirse una combinación de lluvia y nieve debido a las bajas temperaturas.

Las zonas bajo alerta amarilla por lluvias.Las zonas bajo alerta amarilla por lluvias.

Las zonas alcanzadas por esta alerta corresponden a sectores de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En la provincia de Neuquén, algunas áreas cordilleranas tienen una alerta naranja vigente, especialmente en Huiliches y Lácar, el sur de Aluminé y Los Lagos, donde se esperan acumulados de entre 40 y 70 milímetros.

Nevadas intensas y acumulación

Otra de las advertencias emitidas corresponde a las nevadas, que podrían presentarse con intensidad variable en distintos puntos de la Patagonia.

Según el pronóstico oficial, en las zonas cordilleranas se esperan acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros de nieve, mientras que en sectores más bajos los valores podrían ubicarse entre 10 y 30 centímetros. De manera puntual, estos registros podrían ser superados.

El SMN también indicó que las precipitaciones podrían alternar entre nieve y lluvia durante algunos momentos de la jornada.

Viento fuerte y presencia de Zonda

Las alertas también incluyen fenómenos relacionados con el viento. En sectores de Mendoza y Neuquén se esperan vientos del norte con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Hay alerta por frío extremo, nevada y tormentas para este miércoles. Crédito: Guillermo Di Salvatore.El mal tiempo estará acompañado por otros fenómenos durante la jornada.

En la zona baja de Malargüe, en Mendoza, permanece vigente una alerta amarilla por viento Zonda. Este fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora.

El SMN explicó que el viento Zonda puede provocar reducción de la visibilidad, aumentos repentinos de temperatura y una marcada disminución de la humedad relativa.

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