El frío volvió a hacerse sentir con fuerza durante las primeras horas de este jueves en gran parte del país. De acuerdo con el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias localidades registraron temperaturas bajo cero, con valores extremos en la Patagonia, donde se concentraron las marcas más bajas de la jornada.
Cuáles fueron las ciudades más frías de Argentina durante la mañana de este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional difundió un nuevo ranking con los registros térmicos más bajos de la jornada, encabezado por localidades patagónicas con valores inferiores a los 10 grados bajo cero.
En tanto, la ciudad de Santa Fe también amaneció con un ambiente frío, aunque lejos de los registros negativos que se observaron en el sur argentino, donde el invierno continúa mostrando su cara más intensa.
Las ciudades más frías
Durante las primeras horas de la mañana, Río Grande, en Tierra del Fuego, llegó a registrar -9,9 °C alrededor de las 6:00, mientras que El Calafate, en Santa Cruz, marcó -9,2 °C a las 7:00. Muy cerca quedó Río Gallegos, también en Santa Cruz, con -6 °C, completando el podio de las ciudades más frías del país.
Las bajas temperaturas estuvieron acompañadas por elevados niveles de humedad en varias localidades patagónicas, una combinación que acentuó la sensación de frío durante el inicio de la jornada.
El ranking de las temperaturas más bajas
Según los datos difundidos por el SMN a las 7:00, las diez ciudades con los registros más bajos fueron:
- El Calafate (Santa Cruz): -9,2 °C y 93% de humedad.
- Río Grande (Tierra del Fuego): -8,8 °C y 88% de humedad.
- Río Gallegos (Santa Cruz): -6 °C y 95% de humedad.
- Comodoro Rivadavia (Chubut): -2,1 °C y 87% de humedad.
- Esquel (Chubut): -0,4 °C y 92% de humedad.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -0,4 °C y 76% de humedad.
- Maquinchao (Río Negro): -0,3 °C y 100% de humedad.
- Chapelco (Neuquén): 0 °C y 96% de humedad.
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): 0,6 °C y 93% de humedad.
- Trelew (Chubut): 1 °C y 90% de humedad.
Cómo estuvo el tiempo en la ciudad de Santa Fe
Mientras la Patagonia registraba temperaturas bajo cero, la ciudad de Santa Fe presentó un amanecer con condiciones invernales, aunque con valores considerablemente más altos que los del sur del país. De acuerdo con el pronóstico, la jornada se caracteriza por un ambiente frío, sin precipitaciones y con temperaturas propias de esta época del año.
La diferencia con las ciudades patagónicas refleja el fuerte contraste térmico que atraviesa Argentina durante el invierno, con las marcas más extremas concentradas en el sur y condiciones menos rigurosas en el centro y norte del país.