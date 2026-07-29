El intenso frío volvió a hacerse sentir durante las primeras horas de este miércoles en gran parte del país. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional, al menos 11 ciudades registraron temperaturas inferiores a los 0 °C, con marcas extremas en la Patagonia.
Frío extremo: cuáles fueron las ciudades más frías del país este miércoles
Perito Moreno registró la marca más baja de la jornada, con temperaturas bajo cero que también se registraron en varias localidades patagónicas durante la mañana.
Perito Moreno encabezó el ranking de las localidades más frías de la mañana, seguida por Río Grande y Esquel, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y la alta humedad en distintos puntos del territorio nacional.
Las temperaturas más bajas
Según los datos oficiales correspondientes a las 7, Perito Moreno registró -12,2 °C, convirtiéndose en la ciudad más fría del país.
El segundo lugar fue para Río Grande, con -10,4 °C, mientras que Esquel completó el podio con -6,1 °C.
También se ubicaron entre las localidades con temperaturas bajo cero San Carlos de Bariloche (-5 °C), El Calafate (-4,6 °C), Maquinchao (-4,5 °C), Puerto Madryn (-3,1 °C), Trelew (-3 °C) y Chapelco (-1,6 °C).
Cómo estará el tiempo en Santa Fe
En la ciudad de Santa Fe, el miércoles comenzó con un ambiente fresco y cielo con nubosidad variable. La temperatura durante las primeras horas fue considerablemente más alta que en el sur del país y se espera que, con el correr de la jornada, el ambiente se torne templado durante la tarde.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables, con vientos leves y una amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.
El frío continúa en gran parte del país
Aunque las temperaturas más extremas se concentraron en la Patagonia, el aire frío continúa afectando a distintas regiones del país, especialmente durante las primeras horas del día.
Las autoridades recomiendan mantenerse abrigados, prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, además de tomar precauciones al utilizar sistemas de calefacción para evitar accidentes.