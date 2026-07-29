En menos de cinco minutos, esta guía reúne los principales datos que necesitás conocer antes de salir de casa este miércoles 29 de julio. La jornada comenzó con cielo cubierto, humedad elevada y neblina durante las primeras horas, mientras que distintos sectores de la ciudad y la región presentan obras, reducciones de calzada y desvíos de colectivos. Además, la EPE programó cortes de luz en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, y ANSES continúa con el calendario de pagos.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 29 de julio
Clima, tránsito, obras, cortes de luz y pagos de ANSES: toda la información útil para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe y la región. Además, las recomendaciones para circular por las zonas afectadas por intervenciones y conocer dónde habrá interrupciones programadas del servicio eléctrico.
Clima: una mañana húmeda y con cielo cubierto
Santa Fe amaneció este miércoles con 14,5°C, cielo cubierto y una humedad del 96%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional informados en el material de referencia.
El viento soplaba desde el sur a 21 km/h y la visibilidad era de 12 kilómetros. Para las primeras horas del día se prevé la presencia de neblina, por lo que quienes deban movilizarse temprano deberán prestar especial atención a las condiciones de visibilidad.
Durante la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 18°C. La probabilidad de precipitaciones será baja: entre 0 y 10% durante la mañana y de 0% durante la tarde y la noche.
Por la noche, las condiciones se mantendrán mayormente nubladas, con una temperatura estimada en 14°C. El viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h y cambiará su dirección predominante del sur durante la mañana al este durante la tarde y la noche.
El pronóstico extendido anticipa un ascenso de las temperaturas. Para el jueves se espera una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. El viernes será la jornada más cálida del período, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 29°C. En tanto, el sábado se prevé un descenso, con valores entre 15°C y 20°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. Aunque la temperatura máxima llegará a los 18°C, la mañana se presenta húmeda, con cielo cubierto y neblina. Lo más recomendable es salir con abrigo liviano y tener en cuenta que las condiciones térmicas serán más agradables durante la tarde.
Tránsito: dónde prestar atención antes de salir
Si vas a circular por la ciudad o tenés previsto viajar hacia otras localidades, es importante revisar las condiciones de tránsito antes de comenzar el recorrido.
En la Autopista Santa Fe-Rosario, el material de tránsito actualizado a las 6:53 informó dos situaciones que requieren circular con precaución. En el kilómetro 14, a la altura de San Lorenzo y en sentido hacia Rosario, se registró el despiste de un camión con obstrucción de calzada. Además, en el kilómetro 11, a la altura de Fray Luis Beltrán y en sentido hacia Santa Fe, un camión sufrió una avería mecánica.
Dentro de la ciudad de Santa Fe hay distintas intervenciones que generan cortes o reducciones de calzada.
En avenida General López, entre San Martín y 25 de Mayo, se realizan obras de ASSA y se informó la presencia de un socavón. En la intersección de 25 de Mayo con avenida General López se permite el giro a la derecha sobre esta última arteria.
También hay trabajos previstos en Mariano Comas, entre Pedro Vittori y avenida Aristóbulo del Valle, entre las 14 y las 15.30.
En tanto, se registra reducción de calzada en Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero, por obras de ASSA; en Santiago de Chile, entre General Mosconi y Moreno, por trabajos de bacheo municipal; en Urquiza y bulevar Pellegrini, y en 25 de Mayo y bulevar Pellegrini, donde se realizan obras de ASSA.
En el barrio El Pozo también hay una reducción de calzada en Alejandro Greca, entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero.
Estas intervenciones también afectan algunos recorridos del transporte público. La línea 16 presenta un desvío en la zona de Entre Ríos, mientras que las líneas 2 y 9 modifican sus recorridos en el barrio El Pozo debido a las obras en Alejandro Greca.
Si entrás al centro, conviene evitar las zonas con trabajos y prever algunos minutos adicionales de viaje. Si circulás por el barrio El Pozo, prestá atención a los desvíos de colectivos y a las modificaciones temporales de recorrido.
Para quienes viajen por la Autopista Santa Fe-Rosario, la recomendación es circular con precaución en los sectores donde se encuentran los vehículos involucrados en los incidentes informados.
El material disponible no aporta información específica y actualizada sobre el estado del Puente Carretero, Circunvalación, Ruta Nacional 11, Ruta Nacional 168 ni otros accesos, por lo que no se agregan datos que no hayan podido ser verificados.
Cortes de luz: zonas afectadas este miércoles
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este miércoles 29 de julio en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo, debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
En la ciudad de Santa Fe, la interrupción está prevista de 8.30 a 12.30 en el sector comprendido por Espora, Genesio, pasaje Paraná y Santiago de Chile.
En el mismo horario, de 8.30 a 12.30, también habrá un corte en la zona de Ruta Nacional 168, Víctor Lucca, Estanislao López y Teodora González.
En Santo Tomé, el corte está programado de 9.30 a 11.30, en el sector delimitado por Lisandro de la Torre, Santiago del Estero, Peroni y Alfonsina Storni.
Si vivís o trabajás en alguno de estos sectores, lo recomendable es organizar las actividades que dependan de la electricidad teniendo en cuenta los horarios previstos.
ANSES: quiénes cobran este miércoles
En Sauce Viejo, la interrupción se extenderá de 9.30 a 13.30, en la zona comprendida por calle 16, calle 6, Leiva y río Coronda.
Este miércoles 29 de julio, ANSES completa el calendario mensual de pago de jubilaciones y pensiones con haberes superiores al mínimo para las personas cuyos DNI terminan en 8 y 9.
Además, continúa el pago de la Prestación por Desempleo, de acuerdo con el cronograma correspondiente al Plan 1 y la terminación del documento.
También se abonan las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a matrimonio, nacimiento y adopción, para todas las terminaciones de DNI, hasta el 11 de agosto.
Por otra parte, continúa el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, también para todas las terminaciones de DNI.
Antes de trasladarte a una entidad bancaria, es recomendable verificar que el pago esté efectivamente acreditado y consultar los canales oficiales de ANSES para confirmar cualquier modificación del calendario.
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La jornada también estará atravesada por las obras que se realizan en distintos puntos de la ciudad y que pueden modificar la circulación habitual. Las intervenciones de ASSA y los trabajos de bacheo municipal generan reducciones de calzada y, en algunos casos, modificaciones temporales en los recorridos del transporte público.
En el barrio El Pozo, quienes utilicen las líneas 2 y 9 deberán tener en cuenta los desvíos informados. En tanto, la línea 16 también modifica su recorrido en la zona de Entre Ríos.
El material disponible tampoco aporta información verificada sobre paros, bancos, escuelas, impuestos, SUBE, vacunación, eventos, nuevos operativos o alertas meteorológicas para este miércoles.
✅ Antes de salir: el checklist de este miércoles
Antes de comenzar la jornada, tené en cuenta:
Clima: mañana húmeda, cielo cubierto y presencia de neblina. Máxima prevista de 18°C.
Tránsito: circular con precaución en los sectores donde hay obras y reducciones de calzada.
Autopista Santa Fe-Rosario: atención en los kilómetros 11 y 14 por vehículos con avería y un despiste.
Cortes de luz: revisar si tu domicilio está dentro de las zonas afectadas por las interrupciones programadas de la EPE.
Agua: tener en cuenta las obras de ASSA que generan intervenciones en distintas calles.
ANSES: jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 8 y 9 cobran este miércoles.
Transporte: consultar los desvíos de las líneas 2, 9 y 16 antes de viajar.
Qué llevar: abrigo liviano para la mañana y tener en cuenta la humedad y la neblina.
Qué evitar: circular a velocidad elevada en zonas con obras o visibilidad reducida.
Recomendación del día: antes de salir, revisar el recorrido y calcular tiempo extra si tenés que atravesar sectores con cortes, obras o desvíos.
La mejor estrategia para organizar este miércoles es salir con tiempo, prestar atención a las condiciones de visibilidad durante las primeras horas y revisar si el recorrido habitual está afectado por obras. Para quienes tengan actividades en zonas con cortes de luz programados, también será importante tener en cuenta los horarios informados por la EPE.