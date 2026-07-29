En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 29 de julio

Clima, tránsito, obras, cortes de luz y pagos de ANSES: toda la información útil para organizar la jornada en la ciudad de Santa Fe y la región. Además, las recomendaciones para circular por las zonas afectadas por intervenciones y conocer dónde habrá interrupciones programadas del servicio eléctrico.