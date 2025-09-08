Alerta amarillo por tormentas y granizo en Corrientes y tres provincias de Argentina

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Misiones, Chaco y Formosa.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
