Alerta amarillo por tormentas y granizo en Corrientes y tres provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional afecta también a Misiones, Chaco y Formosa.

El aviso incluye eventual caída de granizo. Crédito: Manuel Fabatía
 10:01

Las malas condiciones del clima regresan este lunes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Mirá tambiénLunes con baja probabilidad de lluvias en la ciudad de Santa Fe

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.

El gráfico de alerta por tormentas del SMN.El gráfico de alerta por tormentas del SMN.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas estén acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo".

granizo mendozaImagen ilustrativa.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

Servicio Meteorológico Nacional
Misiones
Chaco
Formosa
Corrientes

