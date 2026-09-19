El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 19 de septiembre que alcanza a sectores de Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones.
Cinco provincias bajo alerta por tormentas y fuertes ráfagas este sábado
Se esperan precipitaciones intensas, posible caída de granizo y acumulados de hasta 100 milímetros en algunos sectores. La advertencia presenta distintos niveles según la zona.
Además, algunas zonas de Chaco, Corrientes y Misiones se encuentran bajo alerta naranja, debido a la posibilidad de que se registren fenómenos de mayor intensidad.
Tormentas fuertes y lluvias intensas
En las áreas alcanzadas por el nivel amarillo se prevén tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. El fenómeno podría estar acompañado por precipitaciones intensas en períodos cortos, fuertes ráfagas y ocasional caída de granizo.
El organismo estima acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.
Qué implica la alerta naranja
En los sectores bajo alerta naranja se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Entre los principales fenómenos asociados aparecen las abundantes precipitaciones en períodos breves, la posible caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas.
En estas zonas, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, mientras que los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de que sean superados de manera localizada.
En qué momento se esperan las tormentas
La vigencia de la alerta varía según la provincia. En Formosa y Chaco, la advertencia alcanza a la mañana y la tarde, mientras que en Santa Fe rige durante la tarde.
En Corrientes y Misiones, en tanto, la alerta se mantiene durante toda la jornada.