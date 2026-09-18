#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Servicio Meteorológico Nacional

Rige una alerta amarilla por tormentas en la provincia de Santa Fe

El organismo emitió una advertencia para tres departamentos del norte santafesino, mientras la capital disfrutará de buen clima ya casi primaveral.

El fin de semana se presenta dividido en el territorio santafesino. Créditos: Flavio RainaEl fin de semana se presenta dividido en el territorio santafesino. Créditos: Flavio Raina
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a distintos sectores del norte de la provincia de Santa Fe para este sábado 19 de septiembre de 2026. La advertencia oficial detalla cuáles son las zonas alcanzadas por la inestabilidad, mientras que en la capital provincial se espera una jornada mayormente nublada con marcas térmicas agradables.

Alerta amarilla para el norte de la provincia.Alerta amarilla para el norte de la provincia.

Departamentos bajo alerta en el norte provincial

De acuerdo con el parte emitido por el organismo nacional, el fenómeno climático impactará de lleno sobre los departamentos Vera, General Obligado y San Javier. Las autoridades explicaron que estas áreas registrarán tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas de viento, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Ante este escenario, se recomienda a los habitantes de la región asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer en espacios abiertos durante los momentos de mayor actividad tormentosa.

Mirá tambiénEl invierno se despide con calor en ascenso y tormentas: cómo estará el tiempo en Santa Fe y la región

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Santa Fe

El fin de semana se presenta dividido en el territorio santafesino: con advertencias vigentes por mal tiempo en el norte provincial y un clima templado, mayormente nublado y propicio para actividades al aire libre en la capital y el centro de la provincia. Se recomienda seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas ante cualquier eventualidad a corto plazo.

Clima Crédtos: Manuel FabatiaFin de semana nublado para la ciudad de Santa Fe. Crédtos: Manuel Fabatia
  • Sábado 19 de septiembre: la jornada comenzará con un ambiente fresco y cielo mayormente nublado. La temperatura mínima se ubicará en los 18 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones es escasa (entre un 0% y un 10%) y los vientos soplarán leves desde el sector este y noreste.
  • Domingo 20 de septiembre: el termómetro experimentará un leve ascenso, registrando una mínima de 16 °C y una máxima que llegará a los 29 °C. Se mantendrán las condiciones de tiempo estable con nubosidad variable.
  • Lunes 21 y martes 22 de septiembre: comienzo de semana con marcas térmicas más otoñales. El lunes se prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C, en tanto que el martes descenderá notablemente la temperatura con una mínima de 6 °C y una máxima de solo 18 °C
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro