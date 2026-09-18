El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca a distintos sectores del norte de la provincia de Santa Fe para este sábado 19 de septiembre de 2026. La advertencia oficial detalla cuáles son las zonas alcanzadas por la inestabilidad, mientras que en la capital provincial se espera una jornada mayormente nublada con marcas térmicas agradables.
Rige una alerta amarilla por tormentas en la provincia de Santa Fe
El organismo emitió una advertencia para tres departamentos del norte santafesino, mientras la capital disfrutará de buen clima ya casi primaveral.
Departamentos bajo alerta en el norte provincial
De acuerdo con el parte emitido por el organismo nacional, el fenómeno climático impactará de lleno sobre los departamentos Vera, General Obligado y San Javier. Las autoridades explicaron que estas áreas registrarán tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas intensas de viento, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Ante este escenario, se recomienda a los habitantes de la región asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar permanecer en espacios abiertos durante los momentos de mayor actividad tormentosa.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Santa Fe
El fin de semana se presenta dividido en el territorio santafesino: con advertencias vigentes por mal tiempo en el norte provincial y un clima templado, mayormente nublado y propicio para actividades al aire libre en la capital y el centro de la provincia. Se recomienda seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas ante cualquier eventualidad a corto plazo.
- Sábado 19 de septiembre: la jornada comenzará con un ambiente fresco y cielo mayormente nublado. La temperatura mínima se ubicará en los 18 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C durante la tarde. La probabilidad de precipitaciones es escasa (entre un 0% y un 10%) y los vientos soplarán leves desde el sector este y noreste.
- Domingo 20 de septiembre: el termómetro experimentará un leve ascenso, registrando una mínima de 16 °C y una máxima que llegará a los 29 °C. Se mantendrán las condiciones de tiempo estable con nubosidad variable.
- Lunes 21 y martes 22 de septiembre: comienzo de semana con marcas térmicas más otoñales. El lunes se prevé una mínima de 18 °C y una máxima de 23 °C, en tanto que el martes descenderá notablemente la temperatura con una mínima de 6 °C y una máxima de solo 18 °C